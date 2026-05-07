US-Fernsehen

James Marsden übernimmt Hauptrolle in «Disavowed»

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Der «X-Men»-Star spielt einen gefallenen CIA-Agenten auf der Jagd nach einem Auftragskiller.

James Marsden wird die Hauptrolle in der neuen Thriller-Serie «Disavowed» übernehmen, die für Apple TV entsteht. Das berichtet das Branchenmagazin Variety. Die Serie basiert auf einer Originalidee von Art Marcum und Matt Holloway, die unter anderem als Autoren von «Iron Man» bekannt wurden.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der legendäre CIA-Agent Brad Griffin, gespielt von Marsden. Nachdem ein Kollege ermordet wird, gerät Griffin während der Jagd auf den Täter selbst ins Abseits und verliert seinen Job beim Geheimdienst. Als geächteter Ex-Agent beschließt er schließlich, selbst Jagd auf den gesuchten Auftragskiller zu machen  angelockt von einer staatlichen Belohnung in Höhe von 15 Millionen Dollar.

Neben Marcum und Holloway fungieren auch Tom Spezialy sowie Marsden selbst als Executive Producer. Produziert wird die Serie von Blue Marble Pictures gemeinsam mit Apple Studios. Theresa Kang und Caroline Garity gehören ebenfalls zum Produktionsteam. Ein Starttermin oder weitere Castingdetails wurden bislang noch nicht bekanntgegeben.

Für Marsden setzt sich damit die Zusammenarbeit mit Apple fort. Erst kürzlich stieß er zur zweiten Staffel der Serie «Your Friends & Neighbors». Zu seinen bekanntesten Serienrollen zählen außerdem «Paradise», «Jury Duty», «Westworld» und «Dead to Me». Im Kino wurde Marsden vor allem durch seine Rolle als Cyclops in der «X-Men»-Reihe bekannt, die er auch in «Avengers: Doomsday» erneut spielen wird.

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