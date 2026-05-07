Netflix zeigt Trailer zu «Berlin and the Lady with an Ermine»

Netflix hat den offiziellen Trailer zu Berlins neuem Abenteuer «Berlin and the Lady with an Ermine» veröffentlicht. Die neue Staffel beziehungsweise das neue Event startet weltweit am 15. Mai 2026 beim Streamingdienst und führt die Gang diesmal nach Sevilla. Im Mittelpunkt steht erneut Andrés de Fonollosa alias Berlin, gespielt von Pedro Alonso.
Diesmal dreht sich der Plan um ein berühmtes Kunstwerk von Leonardo da Vinci: die Dame mit dem Hermelin. Doch hinter dem vermeintlichen Kunstraub steckt ein deutlich komplexerer Plan. Berlin und sein Vertrauter Damián wollen in Wahrheit den Herzog von Málaga und dessen Ehefrau austricksen, nachdem diese versucht haben sollen, Berlin zu erpressen. Laut Netflix entwickelt sich daraus ein Coup, bei dem Emotionen, persönliche Konflikte und Rachegelüste die Mission zunehmend gefährden.
Neben Pedro Alonso gehören Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández und Joel Sánchez erneut zum Ensemble. Neu dabei ist Inma Cuesta. Entwickelt wurde die Serie erneut von Álex Pina und Esther Martínez Lobato. Für die Regie zeichnen Albert Pintó, David Barrocal und José Manuel Cravioto verantwortlich. Gedreht wurde unter anderem in Sevilla, Madrid, San Sebastián und Peñíscola.
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