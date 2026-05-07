Prime Video zeigt ersten Trailer zu «Elle»

Prime Video hat den offiziellen Teaser-Trailer zur neuen Serie «Elle» veröffentlicht. Das Prequel zu «Natürlich blond» startet am 1. Juli 2026 weltweit beim Streamingdienst und erzählt die Vorgeschichte der späteren Juristin Elle Woods. Noch vor der Premiere hat Prime Video bereits eine zweite Staffel bestellt. Produziert wird die Serie von Amazon MGM Studios gemeinsam mit Reese Witherspoons Produktionsfirma Hello Sunshine.
Die erste Staffel spielt im Jahr 1995 und begleitet Elle Woods während ihrer Highschool-Zeit lange bevor sie an die Harvard University geht. Im Mittelpunkt stehen Freundschaften, erste Liebesbeziehungen und typische Teenagerprobleme. Gleichzeitig zeigt die Serie die enge Beziehung zwischen Elle und ihrer Mutter Eva, die ihr in schwierigen Situationen Halt gibt. Laut Prime Video soll die Serie erzählen, wie Elle zu jener selbstbewussten Figur wurde, die Zuschauer aus den Filmen kennen.
Die Hauptrolle übernimmt Lexi Minetree als junge Elle Woods. June Diane Raphael spielt ihre Mutter Eva, während Tom Everett Scott als Vater Wyatt zu sehen ist. Zum weiteren Ensemble gehören unter anderem Chandler Kinney, Zac Looker und James Van Der Beek. Entwickelt wurde «Elle» von Laura Kittrell, die gemeinsam mit Caroline Dries auch als Co-Showrunnerin fungiert. Auch Reese Witherspoon, die in den Kinofilmen selbst Elle Woods verkörperte, ist hinter den Kulissen beteiligt und zählt zu den Executive Producern der Serie. Die ersten beiden Episoden wurden von Jason Moore inszeniert, der zuvor unter anderem bei «Pitch Perfect» Regie führte.
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