«Die Landarztpraxis»: Fabian ersetzt Sarah König durch Vicki

Soap-Check

Vicki will mit ihrem Einzug bei Fabian klare Verhältnisse schaffen, doch ausgerechnet eine Begegnung mit Simon bringt ihre Gefühle und Entscheidungen erneut ins Wanken.

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Ein Hof zum Verlieben» (Mo  Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Landarztpraxis» (Mo  Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Toni ist überrascht, als Ellie darauf besteht, dass sie und Jonas endlich ein Paar werden sollen. Ellie schämt sich für den Scammer-Betrug und will das Liebesglück ihrer Freunde retten. Toni bittet Jonas, den Betrüger bei der Polizei anzuzeigen, was dieser leichtfertig aufschiebt. Doch dann nimmt der Betrüger plötzlich Franka ins Visier ... Lou gerät in Bedrängnis: Daniel macht ihr eifersüchtig eine Szene wegen Jonas, während Pelle sie mit einer überraschenden Frage konfrontiert  ist Papa in Jess verliebt? Victoria und Gerd müssen nach ihrem leidenschaftlichen Kuss ihre Gefühle sortieren. Beide sind unsicher, ob sie das Daten nach all den Jahren noch können. Schließlich fassen sie beide ein Herz, und beschließen, es langsam anzugehen. Valerie triumphiert: Das "Drei Könige" will ihre Algenpatties auf die Karte setzen und Corinna bietet an, sie im Gemüseladen zu verkaufen. Algenschmaus startet seinen Erfolgskurs!Yannik besteht darauf, dass Larissa Kilian die Wahrheit erzählt. Larissa tut das, behauptet aber vor Kilian, dass sie ihn zunächst nicht mit der schlechten Nachricht belasten wollte. Kilian wird aus dem Krankenhaus entlassen. Zurück am Fürstenhof sucht er mit Fanny bekannte Orte auf, in der Hoffnung, sich wieder zu erinnern. Aber es kommt keine Erinnerung zurück. Fanny bittet Kilian, sich nicht so sehr unter Druck zu setzen. Schließlich kann sich Kilian entspannen und während er Fanny lauscht, die ihm etwas über die Pflanzen erzählt, verliebt er sich erneut in sie. Um bei Christoph zu punkten, schlägt Sophia ihm vor, die Preisverleihung von Lale am Fürstenhof durchzuführen. Christoph ist angenehm überrascht und bespricht sich mit Lale. Aber in dem Gespräch gibt er zu, dass er befürchtet, Sophias Motive seien eher ein persönlicher Imagegewinn als eine Unterstützung der Stiftung. Später bekommt Sophia mit, dass Lale und Christoph entschieden haben, die Preisverleihung nicht am Fürstenhof, sondern im Bräustüberl auszurichten. Daraufhin stellt sie Christoph verärgert zur Rede. Leo holt sich in München eine zweite ärztliche Meinung ein. Währenddessen entschuldigt Katja sich bei Yannik, dass sie ihn so ungerecht angegangen ist. Yannik ist erleichtert, dass Katja ihm nicht mehr böse ist. Als Leo zurückkommt, stellt sich heraus, dass Yannik leider mit seiner Diagnose recht hatte. Für Leo ist das eine Katastrophe, denn er wird jetzt nicht mehr für den Verein spielen können. Frustriert sucht er die Einsamkeit und trifft dabei ausgerechnet auf EliasHubert verliert die Nerven, weil Franzi vor dem Brunnerwirt von einem Auto angefahren wird. Hätte Gregor doch mehr gegen die Umleitung tun müssen? Gregor wird als Sündenbock dargestellt, ohne dass beachtet wird, was der Denkmalschutz für ihn bedeuten würde. Kann er dem Dorf die Konsequenzen aufzeigen? Gregor will Theresas Zimmer zu einem weiteren Gästezimmer umbauen, doch Joseph stellt sich quer. Kann Gregor ihn noch überzeugen?Anna sucht den geheimnisvollen Unbekannten aus der Südstadt und findet ihn. Allerdings hat die Sache einen Haken. Irene wird damit konfrontiert, dass die Zeit in der Schillerallee während ihrer Abwesenheit nicht stehen geblieben ist. Ein Date mit Julius bringt Ronja dazu, ein Geständnis abzulegen.Zwischen Charlie und Valea entbrennt ein harter Kampf auf dem Eis. Wird Valea trotz ihrer Intrige belohnt? Imani überlegt, ob sie ihren Gefühlen für Mika nachgeben soll, als sie erkennt, wer Mikas Affäre war - für Imani ist die Frau keine Unbekannte. Ein Überraschungsbesuch läuft doch nicht so reibungslos wie erhofft.Toni will verdrängen. Durch Jessica wird sie aber mit ihren unterdrückten Emotionen konfrontiert. Michi spürt, dass Carlos einen Freund braucht. Maren wird überrascht und feiert ihren Geburtstag dann Seefeld-typisch kunterbunt.Laura geht auf Abstand zu Tim. Als sie Maja aus dem Krankenhaus abholen will, erhält sie ausgerechnet Unterstützung von Oliver. Die Fischers sind entzweit. Anna und Leonard bleiben im Haus zurück, während Ludwig und Moritz ausziehen. Währenddessen freut sich Ludger auf sein Date. Als Sören ihn vor Onlinebetrügerinnen warnt, wird er nervös. Tatsächlich entpuppt sich sein Date anders als erwartet.Um Fabian zu beweisen, dass sie sich endgültig für ihn entschieden hat, beschließt Vicki, wieder bei ihm einzuziehen. Max hinterfragt diese Entscheidung, aber Vicki versichert ihm, dass sie glücklich damit ist. Doch als sie bei einer erneuten Begegnung mit Simon merkt, dass ihre Gefühle für ihn nicht so platonisch sind, wie sie es sich wünscht, gerät ihre Entscheidung ins wanken.Olivia sorgt sich um Milla, als die behauptet, mit der Begegnung der schwangeren Sara klarzukommen, obwohl Olivia genau sieht, dass dem nicht so ist. Als Olivia einen begonnenen Brief an Amelie findet, in dem Milla ihrer Tochter ihre ganze Verzweiflung mitteilt und diese schrecklich vermisst, beschließt Olivia, Amelie nach Berlin zu holen. Denn die Zuwendung der Loft-Mädels hat Milla bereits abgelehnt. Als Amelie jedoch absagt, hofft Olivia, dass Milla vielleicht doch allein klarkommt, bis sie im Matrix merkt, wie fertig und dünnhäutig Milla ist und kurz darauf sogar einen Zusammenbruch erleidet. Olivia beschließt trotz aller Widerstände, ein Treffen zwischen Milla und Amelie zu ermöglichen. Gemeinsam mit Janni und Karla schafft sie es, Milla einen Trip nach Riga zu Amelie zu organisieren, woraufhin Milla ihre harte Fassade nicht länger halten kann und sich überwältigt bei ihren Freundinnen bedankt.