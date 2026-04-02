«Rote Rosen» vor emotionalem Wendepunkt

Soap-Check

Baby-Party, Liebeslügen und Abschiedsschmerz: Während Jess Babyglück gefeiert wird, drohen Jonas Lügen und Lous Liebeskampf alles zu verändern.

«Rote Rosen» (Di  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Di  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Di  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Di - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Di - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Di - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Ein Hof zum Verlieben» (Di  Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Landarztpraxis» (Di  Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin  Tag & Nacht» (Di  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Gerd will für seine schwangere Tochter Jess eine Baby-Party ausrichten und lockt sie heimlich mit Daniel in den Garten. Während die beiden glücklich erfahren, dass sie ein Mädchen bekommen, appelliert Victoria an Lou, einmal im Leben um das zu kämpfen, was sie liebt. Lou beschließt, ihre Ehe nicht aufzugeben. Schafft sie es, Daniel zurückzugewinnen? Jonas' Fans fühlen sich betrogen: Er knutscht im realen Leben mit Toni, obwohl er online behauptet, er sei mit Jess zusammen? Jonas scheut die Wahrheit und behauptet, Jess sei Geschichte, er sei nun mit Toni zusammen. Doch auch diese Lüge fliegt auf ... Franka und Ove kehren verliebt aus Paris zurück und wollen nach Stockholm ziehen. Julius ist traurig über den Abschied seiner Schwester, während Oves Eltern Franka ein Benimmbuch für adlige Kreise schicken. Ove ist verärgert und will nicht, dass Franka sich verbiegt, doch Franka nimmt es gelassen  ohne zu ahnen, wie ernst die Angelegenheit ist.Nachdem Christoph Werner die Nachricht von den anstehenden Bohrungen am Golfplatz überbracht hat, hält Werner seine Emotionen zurück. Doch Massimo sieht, wie sehr ihm die Info zu schaffen macht. Schließlich überwindet er sich und erzählt Werner die Wahrheit über das Erdgasvorkommen und Sophias Plan. Marlon ist von Fannys und Kilians neuerlichem gemeinsamen Projekt mehr verunsichert, als ihm lieb ist, und er bekommt sein Misstrauen nur schwer in den Griff. Da erscheint ihm Larissas Vorschlag, mit Fanny in die USA auszuwandern, gar nicht mehr als eine so schlechte Idee. Als Erik seine Podcast-Idee mit den Sonnbichlers als erste Gäste direkt in die Tat umsetzt, geraten diese mitten im Podcast in einen Streit. Beweis genug für Erik, dass auch im Paradies ab und zu der Haussegen schiefhängt. Damit kann er auch Yvonne beruhigen, die betrübt ihre Beziehung mit der der Sonnbichlers vergleicht.Max fürchtet sich vor der Standpauke von Theresa für die kaputten Kochplatten, doch Theresa lässt am Morgen auf sich warten. Ist bei ihr alles in Ordnung? Hubert will eine große Beerdigung, während Gregor Theresas Wunsch nach einer schlichten Beisetzung verteidigt. Werden sich die Familienmitglieder einig?Britta lässt sich auf einen vielversprechenden Flirt ein, den Naomi leider mit einem einzigen Wort crasht, das viel Macht hat. Ringo verspricht Easy, dass sie sich gemeinsam mit Julius' Vorhaben, die Schule ohne Abschluss zu schmeißen, auseinandersetzen. Wird Ringo sich an sein Wort halten? Patrizia tut alles, damit Gottfried sie wieder zur Geschäftsführerin macht ... selbst wenn sie dafür zur Lebensretterin werden muss.Charlie droht unter dem stetig wachsenden Druck zu zerbrechen und verliert den Glauben an sich, weshalb Deniz Simone eine Forderung stellt. Mika vernachlässigt seinen Plan und lässt seine Gefühle für Imani immer mehr zu, da er zunehmend glaubt, dass sie diese erwidert.Carlos will Zoe entlasten, doch sie will auf Nummer sicher gehen und verfolgt einen anderen Plan ... Lilly erhält viel Unterstützung von ihrer Familie. Als sie dennoch ins Zweifeln gerät, steht ein alter Freund unerwartet an ihrer Seite ...weiterMoritz will sich spontan durchchecken lassen - ausgerechnet bei Ludwigs Arzt. Wird er hinter Annas Geheimnis kommen? Regina will mit Leonards Hilfe den Dornbuschhof als Herz von Seelingen verkaufen. Doch der hat den Albershof mehr im Blick. Also muss Regina geschickt nachhelfen. Tim freut sich auf einen Ausflug mit Laura. Sie fragt sich, ob es vielleicht ein Date ist, schiebt diesen Gedanken aber eilig beiseite. Der Ausflug wird getrübt, als Tim eine ernüchternde Erkenntnis hat.Trotz ihrer Verletzung ist Vicki wild entschlossen, sich von ihrem Liebesschmerz nicht unterkriegen zu lassen. Während Vicki die Praxisbelegschaft und ihre Freundin Bianca mit ihrer abgeklärten Souveränität überrascht, beschleicht Fabian das unwohle Gefühl, dass Vicki ihnen allen nur etwas vormacht. Deswegen sucht Fabian Max auf und bittet ihn, für Vicki da zu sein. In den tröstenden Armen ihres Bruders kann Vicki ihrem Liebeskummer dann doch endlich freien Lauf lassen.Joanna steht selbstbewusst zu ihrer Flugblatt-Aktion und verteidigt diese auch vor Joe und Oliver, als die ihr Vorwürfe machen und Oliver mit Konsequenzen droht. Joanna fühlt sich ungerecht behandelt und missverstanden, registriert jedoch happy, dass die Aktion ihr den Respekt von einigen Schülern verschafft hat. Daraufhin fühlt sie sich bestätigt. Als dann auch noch Mitschülerin Daphne ihr aufrichtig ihre Freundschaft anbietet, fühlt Joanna sich auf einem guten Weg und verteidigt umso vehementer vor Joe ihren Wunsch, an der Schule bleiben zu können.