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«Louma» tut sich recht schwer im Ersten

Mario Thunert von 26. März 2026, 08:47 Uhr

Die Tragikkomödie konnte gegen eine Krimi-Wiederholung im Zweiten nicht bestehen. Am Vorabend trumpfte hingegen Kai Pflaume richtig auf.

Das Erste Deutsche Fernsehen hat am Mittwoch, 25. März 2026, 20.15 Uhr die neue Tragikkomödie «Louma - Familie ist kein Kinderspiel» ausgestrahlt. Das ist die Ausgangslage: Lous erster Mann Tristan, Besitzer einer Kaffeehaus-Kette, ist der Vater von Toni und Fabi (Noél Gabriel Kipp), 16 und 14 Jahre alt. Während der Ehe hat Tristan alles darauf gesetzt, seinen Traum von der Kaffeehaus-Kette zu verwirklichen. Lou versuchte, das Tempo mitzuhalten, was sie nach einem Zusammenbruch in die Klinik brachte. Dort lernte sie den Musiker Mo kennen...



Letztlich interessierte diese Geschichte linear bloß 2,70 Millionen, die der Produktion eine ausbaufähige Resonanz von 12,0 Prozent Anteil sicherten und damit deutlich hinter einer Krimi-Wiederholung im Zweiten zurückstecken musste - da wird man sich bei der ARD wohl ein bisschen mehr versprochen haben. Beim jungen Publikum sah es ähnlich mittelprächtig aus: Hier belief sich das Interesse bloß auf 6,2 Prozent durch 0,27 Millionen.



Anschließend fuhr man dann noch Zamperoni auf, und zwar mit «Die 100», welches erstmals Mittwochs lief. Die Talksendung krachte wegen 1,67 Millionen in die Einstelligkeit, genauer gesagt auf verhaltene 9,2 Prozent. Bei den Jüngeren konnten nur schlechte 5,0 Prozent durch 0,19 Millionen aufgebracht werden - das lag in dieser Alterskategorie noch unter dem eh schon dürftigen Niveau von «Hart aber fair». Am Vorabend fuhr die Anstalt rountiniert eine neue Folge der Quizshow «Wer weiß denn sowas?» auf, was mit richtig starken 21,6 Prozent (3,13 Millionen) insgesamt absolut belohnt wurde. Mit ordentlichen 9,6 Prozent (0,17 Millionen) verblieb man bei den 14-49-Jährigen knapp einstellig. Erfreulich auch für die Sendeanstalt, dass «Watzmann ermittelt» die Gesamt-Reichweite im Anschluss exakt halten konnte. Das Erste Deutsche Fernsehen hat am Mittwoch, 25. März 2026, 20.15 Uhr die neue Tragikkomödieausgestrahlt. Das ist die Ausgangslage: Lous erster Mann Tristan, Besitzer einer Kaffeehaus-Kette, ist der Vater von Toni und Fabi (Noél Gabriel Kipp), 16 und 14 Jahre alt. Während der Ehe hat Tristan alles darauf gesetzt, seinen Traum von der Kaffeehaus-Kette zu verwirklichen. Lou versuchte, das Tempo mitzuhalten, was sie nach einem Zusammenbruch in die Klinik brachte. Dort lernte sie den Musiker Mo kennen...Letztlich interessierte diese Geschichte linear bloß 2,70 Millionen, die der Produktion eine ausbaufähige Resonanz von 12,0 Prozent Anteil sicherten und damit deutlich hinter einer Krimi-Wiederholung im Zweiten zurückstecken musste - da wird man sich bei der ARD wohl ein bisschen mehr versprochen haben. Beim jungen Publikum sah es ähnlich mittelprächtig aus: Hier belief sich das Interesse bloß auf 6,2 Prozent durch 0,27 Millionen.Anschließend fuhr man dann noch Zamperoni auf, und zwar mit, welches erstmals Mittwochs lief. Die Talksendung krachte wegen 1,67 Millionen in die Einstelligkeit, genauer gesagt auf verhaltene 9,2 Prozent. Bei den Jüngeren konnten nur schlechte 5,0 Prozent durch 0,19 Millionen aufgebracht werden - das lag in dieser Alterskategorie noch unter dem eh schon dürftigen Niveau von «Hart aber fair». Am Vorabend fuhr die Anstalt rountiniert eine neue Folge der Quizshowauf, was mit richtig starken 21,6 Prozent (3,13 Millionen) insgesamt absolut belohnt wurde. Mit ordentlichen 9,6 Prozent (0,17 Millionen) verblieb man bei den 14-49-Jährigen knapp einstellig. Erfreulich auch für die Sendeanstalt, dassdie Gesamt-Reichweite im Anschluss exakt halten konnte.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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