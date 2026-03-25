Primetime-Check

Wie erfolgreich war «besseresser» im ZDF? Punktete ProSieben mit «Experte für alles»?

Das Erste startete mitin die Primetime: 3,49 Millionen Menschen sahen die Geschichte, die 15,4 Prozent Marktanteil holte. Unter den jungen Zusehenden waren 0,53 Millionen, die 13,7 Prozent mitbrachten. In der Sachsenklinik verstarb eine Mitarbeiterin, was sich 3,67 Millionen Menschen nicht entgehen ließen.verbuchte 16,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,48 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 12,5 Prozent.und dieerreichten 2,38 und 2,27 Millionen, die Marktanteile wurden auf 12,4 und 15,4 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,9 und 11,9 Prozent Marktanteil eingefahren.verfolgten 2,26 Millionen Zuschauer, Die Tricks von Langnese, Wagner & Co. holten maue 9,9 Prozent bei allen. Mit 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 11,3 Prozent ermittelt. Das Magazinsicherte sich 2,00 Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent, bei den jungen Leuten wurden erneut 11,3 Prozent gezählt. Dassahen 3,03 Millionen, die Sendung hatte 15,5 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,52 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 15,3 Prozent. Die-Dokumentation Zu jung fürs Abstellgleis brachte 1,75 Millionen Zuschauer und 11,4 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 9,4 Prozent eingefahren.Tolle Werte sicherte sichmit 0,98 Millionen und 12,8 Prozent bei den Umworbenen.schnappte sich im Anschluss 0,45 Millionen und 7,8 Prozent in der Zielgruppe.endete vor 0,17 und 0,08 Millionen, die Marktanteile bei den jungen Leuten lagen bei schrecklichen 3,5 und 2,3 Prozent.unterhielt 3,04 Millionen Menschen bei RTL, Veronica Ferres verbuchte 14,0 Prozent. Mitholte RTL noch 1,09 Millionen Zuschauer, 9,1 Prozent Marktanteil wurden eingefahren. Beim jungen Publikum sicherte sich RTL erst 5,4, dann 6,8 Prozent.mit Martin Rütter lockte 0,90 Millionen Menschen zu VOX, die Sendung verbuchte 5,2 Prozent bei den jungen Menschen. Eine-Wiederholung kam bei 0,47 Millionen Zuschauern an, der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei 3,5 Prozent.erreichte 0,58 Millionen Zuschauer, die anschließende Wiederholung verbuchte 0,40 Millionen. Bei den jungen Erwachsenen erreichten die zwei Ausgaben 6,6 und 5,8 Prozent., ein «Das Fenster zum Hof»-Remake mit Shia LaBeouf, brachte 0,62 Millionen Menschen zu Kabel Eins, der damit 4,3 Prozent bei den Werberelevanten holte. Mitaus dem Jahr 2016 fuhr Kabel Eins ab 22.45 Uhr noch 0,29 Millionen Zuschauer ein. Die Actionkomödie mit Russell Crowe und Ryan Gosling verbuchte 4,2 Prozent in der Zielgruppe.