Das Erste startete mit «Die Notärztin» in die Primetime: 3,49 Millionen Menschen sahen die Geschichte, die 15,4 Prozent Marktanteil holte. Unter den jungen Zusehenden waren 0,53 Millionen, die 13,7 Prozent mitbrachten. In der Sachsenklinik verstarb eine Mitarbeiterin, was sich 3,67 Millionen Menschen nicht entgehen ließen. «In aller Freundschaft» verbuchte 16,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,48 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 12,5 Prozent. «Report München» und die «Tagesthemen» erreichten 2,38 und 2,27 Millionen, die Marktanteile wurden auf 12,4 und 15,4 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,9 und 11,9 Prozent Marktanteil eingefahren.
«besseresser» verfolgten 2,26 Millionen Zuschauer, Die Tricks von Langnese, Wagner & Co. holten maue 9,9 Prozent bei allen. Mit 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 11,3 Prozent ermittelt. Das Magazin «frontal» sicherte sich 2,00 Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent, bei den jungen Leuten wurden erneut 11,3 Prozent gezählt. Das «heute journal» sahen 3,03 Millionen, die Sendung hatte 15,5 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,52 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 15,3 Prozent. Die «37°»-Dokumentation Zu jung fürs Abstellgleis brachte 1,75 Millionen Zuschauer und 11,4 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 9,4 Prozent eingefahren.
Tolle Werte sicherte sich «TV total» mit 0,98 Millionen und 12,8 Prozent bei den Umworbenen. «Experte für alles» schnappte sich im Anschluss 0,45 Millionen und 7,8 Prozent in der Zielgruppe. «Deutschlands dümmster Promi» endete vor 0,17 und 0,08 Millionen, die Marktanteile bei den jungen Leuten lagen bei schrecklichen 3,5 und 2,3 Prozent. «Alpentod Ein Bergland-Krimi» unterhielt 3,04 Millionen Menschen bei RTL, Veronica Ferres verbuchte 14,0 Prozent. Mit «Extra» holte RTL noch 1,09 Millionen Zuschauer, 9,1 Prozent Marktanteil wurden eingefahren. Beim jungen Publikum sicherte sich RTL erst 5,4, dann 6,8 Prozent.
«Die Welpen kommen» mit Martin Rütter lockte 0,90 Millionen Menschen zu VOX, die Sendung verbuchte 5,2 Prozent bei den jungen Menschen. Eine «Hot oder Schrott Die Allestester»-Wiederholung kam bei 0,47 Millionen Zuschauern an, der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei 3,5 Prozent.
«Armes Deutschland Stempeln oder abrackern?» erreichte 0,58 Millionen Zuschauer, die anschließende Wiederholung verbuchte 0,40 Millionen. Bei den jungen Erwachsenen erreichten die zwei Ausgaben 6,6 und 5,8 Prozent. «Disturbia», ein «Das Fenster zum Hof»-Remake mit Shia LaBeouf, brachte 0,62 Millionen Menschen zu Kabel Eins, der damit 4,3 Prozent bei den Werberelevanten holte. Mit «The Nice Guys» aus dem Jahr 2016 fuhr Kabel Eins ab 22.45 Uhr noch 0,29 Millionen Zuschauer ein. Die Actionkomödie mit Russell Crowe und Ryan Gosling verbuchte 4,2 Prozent in der Zielgruppe.
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