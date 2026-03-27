«Jury Duty Presents: Company Retreat» (seit 20. März bei Amazon)
Inhalt
Die neue Staffel ist eine Komödie im Dokumentarstil, die einen Betriebsausflug eines familiengeführten Herstellers von scharfen Soßen aus der Perspektive von Anthony, einem kürzlich eingestellten Zeitarbeitskraft, einfängt. Ohne dass Anthony es ahnt, ist das gesamte Erlebnis inszeniert, jeder Kollege um ihn herum spielt eine Rolle, und jeder Moment ob in Konferenzräumen oder in den Pausen wurde akribisch geplant. Während sich der Gründer auf seinen Rücktritt vorbereitet, verwandelt sich der Ausflug in einen Konflikt zwischen großen Unternehmensambitionen und den Werten eines Kleinunternehmens, wobei die Kontrolle über das Unternehmen auf dem Spiel steht.
The Hollywood Reporter: Abgesehen davon, dass die Serie vielleicht allen Darstellern zu zukünftigen Jobs verhilft, fällt es dem Zuschauer schwer, einen Sinn in dieser Serie zu erkennen. Das Gleiche galt bereits für die erste Staffel (und wurde von meinem Kollegen Daniel Fienberg auch so formuliert), aber zumindest hatte diese den Vorteil der Neuheit, James Marsden und, offen gesagt, witzigere Gags. Ohne diese Elemente wirkt «Company Retreat» lediglich wie eine harmlosere, milde Neuauflage seines Vorgängers, ohne eigene Innovationen oder neue Einblicke.
«Something Very Bad is Going Happen» (seit 26. März bei Netflix)
Diese stimmungsvolle Horrorserie begleitet ein Brautpaar in der Woche vor ihrer desaströsen Hochzeit. Das ist kein Spoiler lesen Sie einfach den Titel.
Variety: «Something Very Bad» dreht sich letztendlich darum, ob Rachel und Nicky wirklich davon überzeugt sind, Seelenverwandte zu sein. Es ist eine faszinierende Frage, die die Serie aufgreift, indem sie ihre Entstehungsgeschichte ein zufälliges Treffen am Flughafen aufschlüsselt. Doch die Serie wartet so lange, diese Spannung zu starten, dass ich mich mit anderen Rätseln beschäftigte, wie zum Beispiel: Würde das als Film besser funktionieren, wenn alle Ereignisse auf ein einziges Wochenende komprimiert würden?
«The Comeback» (seit 23. März bei HBO Max/Sky/Wow)
Lisa Kudrow ist 20 Jahre nach dem Debut wieder in ihrer Emmy-nominierten Rolle der Schauspielerin Valerie Cherish zu sehen.
Variety: Diese Loslösung von der ursprünglichen Mission einer genau durchdachten Parodie sowohl auf scripted TV als auch auf den Reality-Boom, in dessen frühesten Phasen «The Comeback» debütierte findet ein visuelles Echo. Ein Großteil von Staffel 3 verzichtet auf das charakteristische Rahmenkonzept der Serie und nutzt stattdessen außerfilmisches Material also Szenen, die nicht von den kanonischen Produzenten vor Ort mit wackeligen Handkameras gedreht wurden, sondern von dem unsichtbaren, allsehenden Auge, durch das wir alle Nicht-Mockumentary-Serien sehen.
«Jo Nesbøs Harry Hole» (seit 26. März bei Netflix)
Der brilliante Ermittler Harry Hole jagt Killer und stellt sich dabei seinen eigenen Dämonen. Eine fesselnde neue Serie nach den Bestsellerkrimis von Jo Nesbø.
The Hollywood Reporter: Wäre die Erzählung straffer und hätte sie sich erfolgreicher auf ihre soziologisch provokativeren Elemente konzentriert, hätte sich «Detective Hole» in der obersten Liga dieses überfüllten Genres etablieren können, anstatt einen Platz im akzeptablen Mittelfeld einzunehmen. Es gibt zu viele falsche Fährten, zu viel Fixierung auf nackte Leichen und tödliche Wunden, zu viele Zitate aus der Offenbarung, zu viele Irreführungen, die man schon aus vergleichbaren Filmen und Fernsehserien kennt.
«Bait» (bei 25. März bei Amazon)
In der Serie spielt Ahmed den erfolglosen Schauspieler Sha Latif, dessen letzte Chance auf den großen Durchbruch in einem einmaligen Casting besteht. Die Serie begleitet ihn über vier turbulente Tage hinweg, in denen sein Leben zunehmend aus dem Ruder gerät während Familie, Ex-Partnerin und schließlich die ganze Welt darüber diskutieren, ob er wirklich der Richtige für die Rolle ist
Variety: «Bait» spielt in den vier Tagen zwischen diesen Gelegenheiten, einem Zeitfenster, das zufällig mit den Eid-al-Fitr-Feierlichkeiten zum Ende des Ramadan zusammenfällt. Dass Shah nicht fastet, sondern den heiligen Monat als Ausrede für seine schlechte Leistung beim Vorsprechen nutzt, ist ein treffendes Beispiel für sein Verhältnis zu seiner Identität. Shah nutzt seinen Hintergrund gerne als Sprungbrett, aber er ist weder eine Stütze seiner Gemeinschaft, noch hat er den verinnerlichten Rassismus überwunden, den er von Kindheitsmobbern gelernt hat.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel