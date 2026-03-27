Rundschau

Netflix hat nicht nur eine Horrorserie mit dem Titel veröffentlicht, auch andere Serien zeigen sich nicht von ihrer besten Seite.

«Jury Duty Presents: Company Retreat» (seit 20. März bei Amazon)

«Something Very Bad is Going Happen» (seit 26. März bei Netflix)

«The Comeback» (seit 23. März bei HBO Max/Sky/Wow)

«Jo Nesbøs Harry Hole» (seit 26. März bei Netflix)

«Bait» (bei 25. März bei Amazon)

InhaltDie neue Staffel ist eine Komödie im Dokumentarstil, die einen Betriebsausflug eines familiengeführten Herstellers von scharfen Soßen aus der Perspektive von Anthony, einem kürzlich eingestellten Zeitarbeitskraft, einfängt. Ohne dass Anthony es ahnt, ist das gesamte Erlebnis inszeniert, jeder Kollege um ihn herum spielt eine Rolle, und jeder Moment  ob in Konferenzräumen oder in den Pausen  wurde akribisch geplant. Während sich der Gründer auf seinen Rücktritt vorbereitet, verwandelt sich der Ausflug in einen Konflikt zwischen großen Unternehmensambitionen und den Werten eines Kleinunternehmens, wobei die Kontrolle über das Unternehmen auf dem Spiel steht.Diese stimmungsvolle Horrorserie begleitet ein Brautpaar in der Woche vor ihrer desaströsen Hochzeit. Das ist kein Spoiler  lesen Sie einfach den Titel.Lisa Kudrow ist 20 Jahre nach dem Debut wieder in ihrer Emmy-nominierten Rolle der Schauspielerin Valerie Cherish zu sehen.Der brilliante Ermittler Harry Hole jagt Killer und stellt sich dabei seinen eigenen Dämonen. Eine fesselnde neue Serie nach den Bestsellerkrimis von Jo Nesbø.In der Serie spielt Ahmed den erfolglosen Schauspieler Sha Latif, dessen letzte Chance auf den großen Durchbruch in einem einmaligen Casting besteht. Die Serie begleitet ihn über vier turbulente Tage hinweg, in denen sein Leben zunehmend aus dem Ruder gerät  während Familie, Ex-Partnerin und schließlich die ganze Welt darüber diskutieren, ob er wirklich der Richtige für die Rolle ist