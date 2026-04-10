Rundschau

Endlich startet beim Disney-Streamingdienst Hulu der Nachfolger von «The Handmaids Tale». Außerdem überzeugt der Spielfilm «Pizza Movie» bei Disney+.

«The Testaments» (seit 8. April bei Hulu)

«The Miniature Wife» (ab 30. April bei Sky Deutschland)

«Pizza Movie» (seit 3. April bei Disney+)

«Shadow Lord» (seit 6. April bei Disney+)

«Hacks» (Staffel 5 seit 9. April bei HBO Max, in Deutschland demnächst bei RTL+)

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood und erzählt eine dramatische Coming-of-Age-Geschichte, die in Gilead spielt. Im Mittelpunkt stehen zwei Teenagerinnen: die pflichtbewusste Agnes und Daisy, die neu von außerhalb Gileads kommt. Während sie sich durch die prunkvollen Hallen von der Tante-Lydia-Schule für zukünftige Ehefrauen bewegen  einem Ort, an dem Gehorsam mit brutalen Methoden und immer mit göttlicher Rechtfertigung eingeprägt wird  wird ihre Verbindung zum Katalysator, der ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf den Kopf stellt.Die Serie, basierend auf der Kurzgeschichte von Manuel Gonzales, ist eine Dramedy, die die Macht(un)gleichgewichte zwischen Ehepartnern untersucht, nachdem ein technologischer Unfall die ultimative Beziehungskrise auslöst.Ein schüchterner Student und sein leichtsinniger Mitbewohner starten, um ganz einfach eine Pizza zu holen, doch nach der Einnahme einer seltsamen Dosis einer bewusstseinsverändernden experimentellen Droge geraten sie in eine chaotische Nacht voller absurder Begegnungen, wilder Halluzinationen und unerwarteter Enthüllungen, die ihr Leben für immer verändern könnten.Nach den Ereignissen von «Star Wars: The Clone Wars» plant Maul, sein Syndikat auf einem vom Imperium unberührten Planeten wieder aufzubauen. Dort begegnet er einer desillusionierten jungen Jedi-Padawan, die die gesuchte Schülerin sein könnte, die ihm bei seinem unerbittlichen Streben nach Rache helfen wird.Nach falschen und wenig schmeichelhaften Medienberichten über ihren Tod kehren Deborah Vance (Jean Smart) und Ava (Hannah Einbinder) nach Las Vegas zurück  entschlossener denn je, Deborahs Vermächtnis als Komikerin zu sichern.