Neuer Redaktionsleiter bei ARD Degeto: Karsten Günther kommt

Köpfe

Er folgt auf Christoph Pellander, der zum 1. Mai die Geschäftsführung der ARD Degeto Film übernimmt.

Zum 1. Mai 2026 wird Karsten Günther neuer Abteilungsleiter Redaktion und Programm-Management der ARD Degeto Film. In dieser Funktion verantwortet er in Abstimmung mit der Geschäftsführung die Auftrags- und Koproduktionen sowie den Lizenzeinkauf der ARD Degeto Film redaktionell. Darüber hinaus leitet er die Programmplanung der ARD-Degeto-Film-Produktionen sowie das Team Kommunikation und Presse. Karsten Günther folgt auf Christoph Pellander, der zum 1. Mai die Geschäftsführung der ARD Degeto Film übernimmt.Thomas Schreiber, Geschäftsführer der ARD Degeto Film: "Mit Karsten Günther gewinnt die ARD Degeto Film eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die Produktion, Innovation und digitale Transformation aus eigener Praxis kennt. Seine Laufbahn steht exemplarisch für die Verbindung von klassischem Storytelling mit neuen Plattform- und Auswertungsstrategien - ein Profil, das für die strategische Weiterentwicklung der ARD Degeto im sich wandelnden Marktumfeld zentrale Bedeutung hat".Christoph Pellander, aktueller Leiter Redaktion und Programm-Management der ARD Degeto Film: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Karsten Günther einen ausgewiesenen Branchenkenner und kreativen Impulsgeber für diese Aufgabe gewinnen konnten. Er verbindet langjährige Produktionserfahrung mit einem klaren Verständnis für Markt- und Publikumsentwicklungen. Gleichzeitig bringt er den strategischen Blick mit, den es braucht, um die ARD Degeto Film im laufenden Transformationsprozess weiterzuentwickeln - insbesondere mit Blick auf Streaming, neue Erzählformen und die Ansprache jüngerer Zielgruppen".Karsten Günther war zuletzt Head of Innovation & Produzent bei Bavaria Fiction. In dieser Funktion verantwortete er nicht nur zahlreiche Filme und Serien, sondern gestaltete die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens in zentralen Zukunftsfeldern wie datengetriebene Stoffentwicklung, Social Media und Künstliche Intelligenz. Zuvor war er in leitenden Positionen im Digitalbereich der Axel Springer SE tätig, wo er zuletzt als Head of Creative Strategy & Business Development neue kreative Einheiten sowie Partnerschaften an der Schnittstelle von Content und Marketing aufbaute.