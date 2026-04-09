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«Topmodel» holt sich bei den Umworbenen Platz 4

Fabian Riedner von 09. April 2026, 08:29 Uhr

Der ProSieben-Vorabend hat allerdings zu kämpfen. «Die Simpsons» haben schon bessere Zeiten erlebt.

Beim Media-Training geben der Moderator und Mediencoach Christian Düren sowie Heidi Klum bei «Germanys Next Topmodel» gemeinsam Einblicke in Interviewsituationen und öffentliche Auftritte. Anschließend folgt ein außergewöhnliches Naked-Aquarium-Shooting mit Starfotograf Rankin. Die neue Folge erreichte am Mittwochabend im Durchschnitt 1,14 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil bewegte sich bei 5,5 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,55 Millionen, so kam die Sendung auf 14,1 Prozent. Heidi Klum war bei den Jungen Menschen erst nach «Tagesschau», «Aktenzeichen XY Ungelöst» und «heute journal» auf den Charts vertreten.



«Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs» handelte im Staffelfinale vom Kauf eines eigenen Firmenjets. Außerdem wurde in München die größte Beauty-Klinik eröffnet. 0,32 Millionen Menschen sahen sich die Sendung an, die regelmäßig hinter der «Topmodel»-Suche enttäuscht. Der Marktanteil lag bei mauen 2,4 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,11 Millionen, das führte zu schlechten 4,5 Prozent.



Um 18.00 Uhr schalteten 0,26 Millionen Menschen «:newstime» ein, mit 0,10 Millionen Umworbenen wurden 8,2 Prozent erreicht. Bei «Die Simpsons» wurde die Folge Drum prüfe, wer sich ewig bindet, die bereits 21 Jahre alt ist, ausgestrahlt. 0,19 Millionen Menschen sahen zu. Unter den Menschen aus der Zielgruppe waren 0,09 Millionen, das führte zu 6,4 Prozent. Weiter ging es mit der Geschichte Die böse Hexe des Westens, die auf 0,16 Millionen kam. Mit 0,07 Millionen aus der Zielgruppe wurden 4,1 Prozent erreicht. «Galileo» stellte einen Dortmunder vor, der Ramsch zu bare Münze machte. Die Sendung verbuchte 0,39 Millionen Zuschauer, wovon 0,14 Millionen aus den Umworbenen waren. 6,2 Prozent Marktanteil holte man bei den jungen Menschen.

Beim Media-Training geben der Moderator und Mediencoach Christian Düren sowie Heidi Klum beigemeinsam Einblicke in Interviewsituationen und öffentliche Auftritte. Anschließend folgt ein außergewöhnliches Naked-Aquarium-Shooting mit Starfotograf Rankin. Die neue Folge erreichte am Mittwochabend im Durchschnitt 1,14 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil bewegte sich bei 5,5 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,55 Millionen, so kam die Sendung auf 14,1 Prozent. Heidi Klum war bei den Jungen Menschen erst nach «Tagesschau», «Aktenzeichen XY Ungelöst» und «heute journal» auf den Charts vertreten.handelte im Staffelfinale vom Kauf eines eigenen Firmenjets. Außerdem wurde in München die größte Beauty-Klinik eröffnet. 0,32 Millionen Menschen sahen sich die Sendung an, die regelmäßig hinter der «Topmodel»-Suche enttäuscht. Der Marktanteil lag bei mauen 2,4 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,11 Millionen, das führte zu schlechten 4,5 Prozent.Um 18.00 Uhr schalteten 0,26 Millionen Menschenein, mit 0,10 Millionen Umworbenen wurden 8,2 Prozent erreicht. Beiwurde die Folge Drum prüfe, wer sich ewig bindet, die bereits 21 Jahre alt ist, ausgestrahlt. 0,19 Millionen Menschen sahen zu. Unter den Menschen aus der Zielgruppe waren 0,09 Millionen, das führte zu 6,4 Prozent. Weiter ging es mit der Geschichte Die böse Hexe des Westens, die auf 0,16 Millionen kam. Mit 0,07 Millionen aus der Zielgruppe wurden 4,1 Prozent erreicht.stellte einen Dortmunder vor, der Ramsch zu bare Münze machte. Die Sendung verbuchte 0,39 Millionen Zuschauer, wovon 0,14 Millionen aus den Umworbenen waren. 6,2 Prozent Marktanteil holte man bei den jungen Menschen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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