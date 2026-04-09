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Fernwärme & Diesel-Motoren sind für «Plusminus» nicht sexy

Fabian Riedner von 09. April 2026, 08:32 Uhr

Auch der Dokumentarfilm «Holt  Der Windkraft-Schwindler» zog kaum Millionen ins Erste.

Das Erste wiederholte um 20.15 Uhr den Spielfilm «Aus dem Leben», der vor zwei Jahren fast vier Millionen Menschen anzog. Die Wiederholung mit Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer zog noch einmal 2,56 Millionen Zusehende an, der Marktanteil bewegte sich bei mittelmäßigen 11,7 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,21 Millionen, die zu 5,2 Prozent führten.



Bei «Plusminus» mit Anna Planken ging es um steigende Kosten: zum einen für die Fernwärme, bei der Stadtwerke theoretisch würfeln können, und zum anderen um den anhaltenden Dieselskandal. Dort forderte ein Verband ein Verbot von bestimmten Diesel-Motoren. Außerdem geben Reisende in Duty-Free-Shops an Flughäfen kaum noch einen Euro aus. Das halbstündige Magazin sicherte sich nur 1,58 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 7,9 Prozent. Die Sendung vom



In den «Tagesthemen» informierte Ingo Zamperoni über die Themen des Tages. 2,09 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil bewegte sich bei 13,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,30 Millionen ermittelt, so kamen 10,1 Prozent zustande. «Weltspiegel Extra» berichtete über Ungarn: Orban vor dem Aus?. 1,44 Millionen Menschen sahen den 15-minütigen Film von Manuela Roppert, die sich mit den Wahlen am Sonntag beschäftigte. Mit 10,9 Prozent bei allen sowie 9,6 Prozent bei den jungen Menschen war die Reportage durchaus erfolgreich.



«Holt  Der Windkraft-Schwindler» erzählt die wahre Geschichte von Hendrik Richard Holt, einem jungen Unternehmer aus dem emsländischen Haselünne, der als Hoffnungsträger der Energiewende gefeiert wird  und als verurteilter Betrüger endet. 0,65 Millionen Menschen sahen den Spielfilm von Jan Peter und Sandra Naumann, der 7,5 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,08 Millionen dabei, das führte zu schwachen 4,9 Prozent.

Das Erste wiederholte um 20.15 Uhr den Spielfilm, der vor zwei Jahren fast vier Millionen Menschen anzog. Die Wiederholung mit Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer zog noch einmal 2,56 Millionen Zusehende an, der Marktanteil bewegte sich bei mittelmäßigen 11,7 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,21 Millionen, die zu 5,2 Prozent führten.Beimit Anna Planken ging es um steigende Kosten: zum einen für die Fernwärme, bei der Stadtwerke theoretisch würfeln können, und zum anderen um den anhaltenden Dieselskandal. Dort forderte ein Verband ein Verbot von bestimmten Diesel-Motoren. Außerdem geben Reisende in Duty-Free-Shops an Flughäfen kaum noch einen Euro aus. Das halbstündige Magazin sicherte sich nur 1,58 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 7,9 Prozent. Die Sendung vom NDR verbuchte 0,17 Millionen junge Menschen, was zu 4,2 Prozent führte.In deninformierte Ingo Zamperoni über die Themen des Tages. 2,09 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil bewegte sich bei 13,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,30 Millionen ermittelt, so kamen 10,1 Prozent zustande.berichtete über Ungarn: Orban vor dem Aus?. 1,44 Millionen Menschen sahen den 15-minütigen Film von Manuela Roppert, die sich mit den Wahlen am Sonntag beschäftigte. Mit 10,9 Prozent bei allen sowie 9,6 Prozent bei den jungen Menschen war die Reportage durchaus erfolgreich.erzählt die wahre Geschichte von Hendrik Richard Holt, einem jungen Unternehmer aus dem emsländischen Haselünne, der als Hoffnungsträger der Energiewende gefeiert wird  und als verurteilter Betrüger endet. 0,65 Millionen Menschen sahen den Spielfilm von Jan Peter und Sandra Naumann, der 7,5 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,08 Millionen dabei, das führte zu schwachen 4,9 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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