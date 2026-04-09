«Aktenzeichen XY Ungelöst» super, «besseresser» schwach

Die neue Mittwoch-Staffel von «besseresser» startete am 1. April mit schlechten Werten. Nur 1,52 Millionen Menschen wollten die Wahrheit über Pepsi hören, jetzt setzte sich Sebastian Lege mit Ferrero auseinander. Nach dem Nutella-Stunt auf der Artemis-II-Mission erreichte die Dokumentation aber lediglich 1,70 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 9,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen kam die Sendung auf 0,10 Millionen, der Marktanteil wurde mit 3,5 Prozent beziffert.
Im Januar kam «Aktenzeichen XY
Ungelöst» das letzte Mal über die Fünf-Millionen-Marke, zuletzt tat sich das Format etwas schwerer. Die neue Folge ließen sich 4,51 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen, der Marktanteil wurde auf 20,6 Prozent beziffert. Auch bei den jungen Menschen lief es mit 0,73 Millionen und 17,7 Prozent nicht schlecht. Das «heute journal» informierte im Anschluss 4,03 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 20,1 Prozent taxiert. Unter den 14- bis 49-Jährigen waren 0,57 Millionen, was zu 14,3 Prozent führte.
«Die Spur» ► setzte sich im Anschluss mit Blutgold Die Macht der Kartelle auseinander. Der Film von Christopher Stöckl setzte sich mit Gold bei Kolumbiens Kartellen auseinander. Doch nur 1,56 Millionen Menschen interessierten sich für den Stoff, der 10,2 Prozent Marktanteil wert war. Bei den jungen Menschen fuhr das ZDF 0,24 Millionen ein, das führte zu 8,4 Prozent. «sportstudio UEFA Champions League» brachte die Zusammenfassungen von Real Madrid FC Bayern München (1:2), Paris Saint-Germain FC Liverpool (2:0), FC Barcelona Atlético Madrid (0:2) und Sporting Lissabon FC Arsenal (0:1). 1,73 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil lag dieses Mal bei 16,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen blieben 0,16 Millionen wach, der Marktanteil bewegte sich bei 8,5 Prozent.
Das ZDF machte um Mitternacht mit «Markus Lanz» weiter, zu dem Nahost-Experte Daniel Gerlach von zenith und Handelsblatt-Journalistin Annett Meiritz gereist waren. Die Sendung holte 0,92 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lief auf 15,1 Prozent. Unter den jungen Leuten waren 0,17 Millionen, das führte zu 13,3 Prozent. «auslandsjournal die doku» stand um 01.00 Uhr auf dem Programm. Ungarn vor der Wahl Endet die Ära Orban? fragte die 45-minütige Dokumentation, die 0,31 Millionen Zuschauer erreichte und auf 8,9 Prozent kam. Bei den jungen Menschen wurden 0,07 Millionen gezählt, das brachte gute 10,2 Prozent.
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