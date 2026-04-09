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«Aktenzeichen XY Ungelöst» super, «besseresser» schwach

Fabian Riedner von 09. April 2026, 08:25 Uhr

Auch in dieser Woche kam Sebastian Lege nicht aus seinem Formtief. Eine neue Doku um 22.15 Uhr lief schwach.

Die neue Mittwoch-Staffel von «besseresser» startete am 1. April mit schlechten Werten. Nur 1,52 Millionen Menschen wollten die Wahrheit über Pepsi hören, jetzt setzte sich Sebastian Lege mit Ferrero auseinander. Nach dem Nutella-Stunt auf der Artemis-II-Mission erreichte die Dokumentation aber lediglich 1,70 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 9,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen kam die Sendung auf 0,10 Millionen, der Marktanteil wurde mit 3,5 Prozent beziffert.



Im Januar kam «Aktenzeichen XY Ungelöst» das letzte Mal über die Fünf-Millionen-Marke, zuletzt tat sich das Format etwas schwerer. Die neue Folge ließen sich 4,51 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen, der Marktanteil wurde auf 20,6 Prozent beziffert. Auch bei den jungen Menschen lief es mit 0,73 Millionen und 17,7 Prozent nicht schlecht. Das «heute journal» informierte im Anschluss 4,03 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 20,1 Prozent taxiert. Unter den 14- bis 49-Jährigen waren 0,57 Millionen, was zu 14,3 Prozent führte.



«Die Spur» «sportstudio UEFA Champions League» brachte die Zusammenfassungen von Real Madrid  FC Bayern München (1:2), Paris Saint-Germain  FC Liverpool (2:0), FC Barcelona  Atlético Madrid (0:2) und Sporting Lissabon  FC Arsenal (0:1). 1,73 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil lag dieses Mal bei 16,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen blieben 0,16 Millionen wach, der Marktanteil bewegte sich bei 8,5 Prozent.



Das ZDF machte um Mitternacht mit «Markus Lanz» weiter, zu dem Nahost-Experte Daniel Gerlach von zenith und Handelsblatt-Journalistin Annett Meiritz gereist waren. Die Sendung holte 0,92 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lief auf 15,1 Prozent. Unter den jungen Leuten waren 0,17 Millionen, das führte zu 13,3 Prozent. «auslandsjournal  die doku» stand um 01.00 Uhr auf dem Programm. Ungarn vor der Wahl  Endet die Ära Orban? fragte die 45-minütige Dokumentation, die 0,31 Millionen Zuschauer erreichte und auf 8,9 Prozent kam. Bei den jungen Menschen wurden 0,07 Millionen gezählt, das brachte gute 10,2 Prozent.

Die neue Mittwoch-Staffel vonstartete am 1. April mit schlechten Werten. Nur 1,52 Millionen Menschen wollten die Wahrheit über Pepsi hören, jetzt setzte sich Sebastian Lege mit Ferrero auseinander. Nach dem Nutella-Stunt auf der Artemis-II-Mission erreichte die Dokumentation aber lediglich 1,70 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 9,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen kam die Sendung auf 0,10 Millionen, der Marktanteil wurde mit 3,5 Prozent beziffert.Im Januar kamdas letzte Mal über die Fünf-Millionen-Marke, zuletzt tat sich das Format etwas schwerer. Die neue Folge ließen sich 4,51 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen, der Marktanteil wurde auf 20,6 Prozent beziffert. Auch bei den jungen Menschen lief es mit 0,73 Millionen und 17,7 Prozent nicht schlecht. Dasinformierte im Anschluss 4,03 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 20,1 Prozent taxiert. Unter den 14- bis 49-Jährigen waren 0,57 Millionen, was zu 14,3 Prozent führte. ► setzte sich im Anschluss mit Blutgold  Die Macht der Kartelle auseinander. Der Film von Christopher Stöckl setzte sich mit Gold bei Kolumbiens Kartellen auseinander. Doch nur 1,56 Millionen Menschen interessierten sich für den Stoff, der 10,2 Prozent Marktanteil wert war. Bei den jungen Menschen fuhr das ZDF 0,24 Millionen ein, das führte zu 8,4 Prozent.brachte die Zusammenfassungen von Real Madrid  FC Bayern München (1:2), Paris Saint-Germain  FC Liverpool (2:0), FC Barcelona  Atlético Madrid (0:2) und Sporting Lissabon  FC Arsenal (0:1). 1,73 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil lag dieses Mal bei 16,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen blieben 0,16 Millionen wach, der Marktanteil bewegte sich bei 8,5 Prozent.Das ZDF machte um Mitternacht mitweiter, zu dem Nahost-Experte Daniel Gerlach von zenith und Handelsblatt-Journalistin Annett Meiritz gereist waren. Die Sendung holte 0,92 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lief auf 15,1 Prozent. Unter den jungen Leuten waren 0,17 Millionen, das führte zu 13,3 Prozent.stand um 01.00 Uhr auf dem Programm. Ungarn vor der Wahl  Endet die Ära Orban? fragte die 45-minütige Dokumentation, die 0,31 Millionen Zuschauer erreichte und auf 8,9 Prozent kam. Bei den jungen Menschen wurden 0,07 Millionen gezählt, das brachte gute 10,2 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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