Elite-Einheit im Fokus: ntv zeigt Doku über Bundeswehr-Fernspäher

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Am 2. Mai begleitet ntv angehende Fernspäher durch eine der härtesten Ausbildungen der Bundeswehr.

Der Nachrichtensender ntv setzt am Samstag, den 2. Mai 2026, um 19:10 Uhr auf eine eindringliche Reportage aus dem Inneren der Bundeswehr:. Die 41-minütige Dokumentation gewährt seltene Einblicke in eine der anspruchsvollsten und zugleich wenig bekannten Spezialeinheiten der deutschen Streitkräfte.Im Mittelpunkt stehen Soldatinnen und Soldaten, die sich der extrem selektiven Ausbildung zum Fernspäher stellen. Ihre Aufgabe im Ernstfall: tief hinter feindlichen Linien operieren, Informationen sammeln und dabei möglichst unsichtbar bleiben. Die körperlichen Anforderungen sind enorm  bis zu 65 Kilogramm Ausrüstung müssen die Anwärter eigenständig über lange Distanzen transportieren, häufig unter widrigsten Bedingungen.Die Doku begleitet die Kandidaten durch ein Auswahlverfahren, das als besonders hart gilt: Gewaltmärsche, Schlaf- und Nahrungsentzug sowie psychische Belastungsproben bringen viele an ihre Grenzen. Nicht ohne Grund scheitern laut Reportage bis zu 80 Prozent der Teilnehmer. Unterstützt und überwacht wird der Prozess von Militärärzten und Psychologen, die die extremen Bedingungen medizinisch begleiten.