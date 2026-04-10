ProSieben Maxx zeigt «Mary und die Blume der Hexen»

Am Freitag, den 1. Mai, um 20:15 Uhr nimmt ProSieben Maxx den japanischen Anime-Film «Mary und die Blume der Hexen» ins Feiertagsprogramm auf. Der 2017 entstandene Fantasy-Streifen von Regisseur Hiromasa Yonebayashi erzählt die Geschichte eines Mädchens, das durch eine geheimnisvolle Blume in eine Welt voller Zauberei, fliegender Besen und dunkler Geheimnisse gerät.
Im Mittelpunkt steht die junge Mary, die auf das Anwesen ihrer Großtante Charlotte zieht und sich dort zunächst eher verloren fühlt. Als sie im Wald auf leuchtende Blumen stößt, denen magische Kräfte nachgesagt werden, und kurz darauf einen Besen entdeckt, nimmt das Abenteuer seinen Lauf. Durch eine zufällige Berührung wird der Besen zum Fluggerät und bringt Mary in eine verborgene magische Welt, in der sie plötzlich selbst als außergewöhnlich begabte Schülerin wahrgenommen wird.
Der Film setzt auf klassische Fantasy-Motive, starke Bilder und eine junge Heldin, die über sich hinauswachsen muss. Das Drehbuch stammt von Riko Sakaguchi und Hiromasa Yonebayashi, die Musik komponierte Takatsugu Muramatsu. Visuell steht «Mary und die Blume der Hexen» ganz in der Tradition großer japanischer Animationsfilme und dürfte damit nicht nur Anime-Fans, sondern auch ein familientaugliches Feiertagspublikum ansprechen.
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