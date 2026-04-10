«Cesar Millan» kehrt zurück

Am Sonntagnachmittag setzt sixx auf tierische Geschichten mit klarer Struktur: Ab 15:45 Uhr feiert die fünfte Staffel von «Cesar Millan: Better Human Better Dog Bessere Menschen, bessere Hunde» ihre Deutschlandpremiere. Gleich zwei neue Episoden am Stück eröffnen die neue Runde, in der der bekannte Hundetrainer Cesar Millan erneut verzweifelten Haltern unter die Arme greift.
In den neuen Folgen darunter Emotionale Blockade und Dilly, der Männerhasser bleibt das Konzept unverändert: Millan analysiert problematisches Verhalten von Hunden und zeigt, dass die Ursachen häufig beim Menschen liegen. Gerade nach der Pandemie, in der viele Tiere neu in Familien kamen, rückt die Serie die Herausforderungen im Zusammenleben stärker denn je in den Fokus. Ziel ist ein harmonisches Miteinander durch Training, Verständnis und klare Kommunikation.
Im Anschluss bleibt der Sender dem Tier-Thema treu: Ab 17:25 Uhr übernimmt «Der Super-Doc Einsatz für 4 Pfoten» den Sendeplatz. In der britischen Doku-Reihe begleitet Noel Fitzpatrick schwerkranke Tiere und setzt auf innovative Behandlungsmethoden, die oft letzte Hoffnung für die Besitzer sind. Fälle wie komplizierte Gelenkoperationen oder lebensrettende Eingriffe stehen dabei im Mittelpunkt.
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