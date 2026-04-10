TV-News

«Cesar Millan» kehrt zurück

von

Staffel fünf von «Cesar Millan: Better Human Better Dog» startet am 26. April. Danach setzt sixx auf Tierarzt-Dokus am Stück.

Am Sonntagnachmittag setzt sixx auf tierische Geschichten mit klarer Struktur: Ab 15:45 Uhr feiert die fünfte Staffel von «Cesar Millan: Better Human Better Dog  Bessere Menschen, bessere Hunde» ihre Deutschlandpremiere. Gleich zwei neue Episoden am Stück eröffnen die neue Runde, in der der bekannte Hundetrainer Cesar Millan erneut verzweifelten Haltern unter die Arme greift.

In den neuen Folgen  darunter Emotionale Blockade und Dilly, der Männerhasser  bleibt das Konzept unverändert: Millan analysiert problematisches Verhalten von Hunden und zeigt, dass die Ursachen häufig beim Menschen liegen. Gerade nach der Pandemie, in der viele Tiere neu in Familien kamen, rückt die Serie die Herausforderungen im Zusammenleben stärker denn je in den Fokus. Ziel ist ein harmonisches Miteinander  durch Training, Verständnis und klare Kommunikation.

Im Anschluss bleibt der Sender dem Tier-Thema treu: Ab 17:25 Uhr übernimmt «Der Super-Doc  Einsatz für 4 Pfoten» den Sendeplatz. In der britischen Doku-Reihe begleitet Noel Fitzpatrick schwerkranke Tiere und setzt auf innovative Behandlungsmethoden, die oft letzte Hoffnung für die Besitzer sind. Fälle wie komplizierte Gelenkoperationen oder lebensrettende Eingriffe stehen dabei im Mittelpunkt.

Kurz-URL: qmde.de/170588
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelCarolin Worbs über Satire: Je wichtiger das Thema, desto größer die Verantwortungnächster ArtikelProSieben Maxx zeigt «Mary und die Blume der Hexen»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News GEO Television feiert David Attenborough TV-News Elite-Einheit im Fokus: ntv zeigt Doku über Bundeswehr-Fernspäher TV-News ProSieben Maxx zeigt «Mary und die Blume der Hexen» TV-News Rettungsdoku: VOX bringt «Feuer, Wasser, Erde, Luft» zurück TV-News Mario Adorf: ZDF ändert Programm - SWR und Neo ziehen nach TV-News «Die Beatrice Egli Show» wird beendet TV-News Sky bringt «Ein Sommer in Italien  Die WM 1990» ins Heimkino

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung