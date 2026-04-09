Vermischtes

«Werner Herzog  zu groß für Deutschland»: SWR startet Podcast über die Filmlegende

Fabian Riedner von 09. April 2026, 00:13 Uhr

Die sechsteilige Reihe ist ab dem 22. April 2026 in ARD Sounds verfügbar und wird im Anschluss auch auf andere Plattformen verteilt.

Mit «Werner Herzog  zu groß für Deutschland» bringt der



Im Zentrum steht die ungewöhnliche Karriere Herzogs, die sich kaum in klassische Kategorien einordnen lässt. Host Max Osenstätter zeichnet den Weg des Regisseurs nach  vom gefeierten Arthouse-Filmer der 1970er- und 1980er-Jahre über seine zweite Karriere als international anerkannter Dokumentarfilmer bis hin zu seinem jüngsten, fast paradox anmutenden Status als Social-Media-Phänomen. Filme wie «Fitzcarraldo» oder «Aguirre, der Zorn Gottes» machten Herzog einst zur Ikone des europäischen Autorenkinos, während er später mit eindringlichen Dokumentationen weltweit neue Aufmerksamkeit gewann.



Besonders spannend ist dabei der Kontrast zwischen seiner Wahrnehmung im Ausland und in Deutschland. Während Herzog in den USA längst zur popkulturellen Figur geworden ist  mit Auftritten in Formaten wie «The Mandalorian» oder sogar bei den «Simpsons»  bleibt seine Bekanntheit hierzulande vergleichsweise auf ein cineastisches Publikum beschränkt. Genau diesem Widerspruch geht der Podcast nach und fragt, warum einer der bedeutendsten deutschen Filmemacher im eigenen Land weniger präsent ist als international. Die Reihe kombiniert Interviews mit Weggefährten,

Mitbringt der SWR einen neuen Podcast an den Start, der sich einem der schillerndsten Filmemacher widmet: Werner Herzog. Die sechsteilige Produktion ist ab dem 22. April 2026 zunächst exklusiv in ARD Sounds abrufbar, ehe sie ab dem 29. April auch auf weiteren Podcast-Plattformen erscheint.Im Zentrum steht die ungewöhnliche Karriere Herzogs, die sich kaum in klassische Kategorien einordnen lässt. Host Max Osenstätter zeichnet den Weg des Regisseurs nach  vom gefeierten Arthouse-Filmer der 1970er- und 1980er-Jahre über seine zweite Karriere als international anerkannter Dokumentarfilmer bis hin zu seinem jüngsten, fast paradox anmutenden Status als Social-Media-Phänomen. Filme wie «Fitzcarraldo» oder «Aguirre, der Zorn Gottes» machten Herzog einst zur Ikone des europäischen Autorenkinos, während er später mit eindringlichen Dokumentationen weltweit neue Aufmerksamkeit gewann.Besonders spannend ist dabei der Kontrast zwischen seiner Wahrnehmung im Ausland und in Deutschland. Während Herzog in den USA längst zur popkulturellen Figur geworden ist  mit Auftritten in Formaten wie «The Mandalorian» oder sogar bei den «Simpsons»  bleibt seine Bekanntheit hierzulande vergleichsweise auf ein cineastisches Publikum beschränkt. Genau diesem Widerspruch geht der Podcast nach und fragt, warum einer der bedeutendsten deutschen Filmemacher im eigenen Land weniger präsent ist als international. Die Reihe kombiniert Interviews mit Weggefährten,

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