«Saturday Night Live»: Prominente Hosts beenden 51. Staffel im Mai

US-Fernsehen

Die Kultshow «Saturday Night Live» setzt zum Staffelfinale mit hochkarätigen Gästen an.

Der US-Sender NBC hat die letzten drei Ausgaben der 51. Staffel vonangekündigt. Im Mai übernehmen gleich mehrere prominente Namen die Moderation der traditionsreichen Sketch-Show  begleitet von bekannten Musik-Acts.Den Auftakt macht am 2. Mai Olivia Rodrigo, die sowohl als Host als auch als musikalischer Gast auftritt. Für die Sängerin ist es die erste Moderation der Show, während sie bereits mehrfach als Musik-Act zu sehen war. Eine Woche später, am 9. Mai, folgt Matt Damon als Gastgeber, begleitet vom Musiker Noah Kahan.Das große Staffelfinale steigt schließlich am 16. Mai mit Will Ferrell, der damit zum sechsten Mal als Host zurückkehrt. Für den musikalischen Höhepunkt sorgt Paul McCartney, der ebenfalls ein bekanntes Gesicht der Show ist und bereits mehrfach auf der «SNL»-Bühne stand.