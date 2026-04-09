«Prisoner»: Sky zeigt Trailer zum neuen Action-Thriller mit Tahar Rahim

England

Die komplette Staffel startet am 30. April 2026 bei Sky und auf NOW. Informationen zum Deutschlandstart gibt es noch nicht.

Sky hat den offiziellen Trailer zur neuen Originalserieveröffentlicht und gleichzeitig den Starttermin bestätigt: Alle Episoden des Action-Thrillers werden am Donnerstag, 30. April 2026, auf Sky Atlantic sowie beim Streamingdienst NOW verfügbar sein. Ob die Serie auch bei Sky Deutschland landet, ist noch nicht bekannt.Im Zentrum der Serie stehen Amber und Tibor, gespielt von Izuka Hoyle und Tahar Rahim. Amber ist eine idealistische Gefangenentransport-Beamtin, die den hochgefährlichen Häftling Tibor zu einem Gerichtstermin bringen soll, wo er gegen ein mächtiges Verbrechersyndikat aussagen soll. Doch der Transport gerät außer Kontrolle, als der Konvoi brutal angegriffen wird. Als einzige Überlebende sind Amber und Tibor plötzlich aneinandergekettet auf der Flucht  und gezwungen, sich gegenseitig zu vertrauen.Aus dieser Extremsituation entwickelt sich ein intensives Katz-und-Maus-Spiel, bei dem nicht nur das Syndikat immer näher rückt, sondern auch moralische Grenzen verschwimmen. Die Serie verknüpft klassische Actionelemente mit psychologischer Spannung: Vertrauen wird zur Waffe, während beide Figuren gezwungen sind, ihre Überzeugungen zu hinterfragen. Gerade diese ambivalente Beziehung zwischen Jägerin und Gefangenem bildet den erzählerischen Kern der achtteiligen Produktion.Hinter «Prisoner» steht mit Matt Charman ein erfahrener Autor, der unter anderem für «Bridge of Spies» verantwortlich war. Regie führt Otto Bathurst, bekannt für seine Arbeiten an Serien wie «Peaky Blinders». Produziert wird das Projekt von Binocular in Zusammenarbeit mit Sky Studios, während NBCUniversal Global TV Distribution den internationalen Vertrieb übernimmt.