Eigentlich sollte die Fortsetzung von «Quantum Leap Zurück in die Vergangenheit» den späten Montagabend von ProSieben dominieren. Doch da das Original auch nicht im Vorfeld wiederholt wurde, konnten die Fernsehzuschauer mit diesem Stoff nicht warm werden. Mit der 13. Folge zog ProSieben im Jahr 2024 die Reißleine und sendete die übrigen Folgen nachts. Auch die ersten fünf Episoden der zweiten Staffel fanden dort eine Heimat.
ProSieben Maxx wiederholte die erste Staffel seit dem 1. Dezember 2025 am Montagabend ab 22.05 Uhr. Die Premierenwoche lief mit 0,09 und 0,08 Millionen Fernsehzuschauern ordentlich, auch bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sah es mit 0,04 und 0,05 Millionen gut aus. Unterm Strich wurden Marktanteile von 1,2 und 2,1 Prozent verbucht. Dennoch kamen die weiteren Ausstrahlungen nur auf 0,04 Millionen Fernsehzuschauer und 0,3 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,01 Millionen eingefahren, der Marktanteil lag bei 0,5 Prozent.
Am Montag, den 23. Februar 2026, lief ab 22.55 Uhr die erste Folge wieder im Free-TV. Diese erreichte 0,05 Millionen Zuschauer und sicherte sich 0,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen holte die Geschichte 0,01 Millionen und 0,6 Prozent. Ungewöhnlich war die Ausstrahlungszeit am 2. März, denn hier wurden die Episoden erst ab 00.25 Uhr gesendet. Sport war für ProSieben Maxx wichtiger: Die Hexen von Middle Towne und Codename Nomad erreichten 0,02 und 0,01 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Erwachsenen standen jeweils 0,01 Millionen auf der Uhr. Die Marktanteile schossen auf 0,9 und 1,0 Prozent nach oben.
Sieben Tage später strahlte ProSieben Maxx zwei Free-TV-Premieren aus. Los ging es mit der Geschichte Der Kopfgeldjäger, die von 0,03 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Der Marktanteil war mit 0,2 Prozent überschaubar. Bei den jungen Erwachsenen wurden nur 0,01 Millionen gezählt, das führte zu 0,3 Prozent. Mit Der Familienschutz erreichte die Serie immerhin 0,05 Millionen Zuschauer, es wurden 0,4 Prozent Marktanteil gemessen. Beim jungen Publikum erreichte die Serie 0,02 Millionen, der Marktanteil stieg auf 0,7 Prozent.
Während die Einschaltquoten an vielen Tagen sehr unterschiedlich ausfallen, erreichten die Episoden Der Whistleblower und Die Zeit ist ein Fluss jeweils 0,03 Millionen Zuschauer und 0,2 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen fuhren die Folgen jeweils 0,01 Millionen ein, der Marktanteil lag ebenfalls bei identischen 0,3 Prozent. Das Finale erreichte am 23. März 0,06 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Menschen wurden 0,02 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 0,7 Prozent.
«Quantum Leap Zurück in die Vergangenheit» war sowohl bei ProSieben als auch bei ProSieben Maxx ein Flop. Nur 0,04 Millionen Zuschauer sahen die Ausstrahlung im Schnitt, der Marktanteil lag bei schwachen 0,3 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,01 Millionen, das brachte nur 0,5 Prozent.
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