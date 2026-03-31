«Love Is Blind: Sweden» bekommt Reunion-Folge

Der Streamingdienst Netflix setzt bei «Love Is Blind: Sweden» auf ein klassisches Reality-TV-Element: Die dritte Staffel erhält eine große Reunion-Folge. Diese wird am Donnerstag, 2. April, um 9:00 Uhr (CEST) veröffentlicht und bringt die Teilnehmer erstmals seit ihren finalen Entscheidungen wieder zusammen.
Moderiert wird das Wiedersehen erneut von Jessica Almenäs. Im Mittelpunkt stehen Rückblicke auf die Beziehungen, neue Enthüllungen sowie die Frage, was nach den I do- oder I dont-Momenten tatsächlich aus den Paaren geworden ist.
Die Staffel selbst wurde seit dem 12. März in mehreren Etappen veröffentlicht. Insgesamt umfasst die dritte Runde zehn Episoden, ergänzt durch zusätzliche Reaktionsfolgen mit Influencern. Das Format folgt weiterhin dem bekannten Konzept: Singles lernen sich kennen, ohne sich zu sehen, verloben sich im Idealfall und testen anschließend im Alltag, ob ihre emotionale Bindung auch der Realität standhält.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel