Histoire TV feiert Gaudís Jahrhundertprojekt

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Die Geschichte und Kultur Kataloniens steht bei dem Pay-TV-Sender im Mittelpunkt.

Histoire TV veranstaltet Anfang Juni den Programmschwerpunkt Setmana de la Catalunya. Im Mittelpunkt steht dabei unter anderem die neue Dokumentation, die am 8. Juni um 20.50 Uhr erstmals ausgestrahlt wird. Der 52-minütige Film von Nicolas Brénéol beleuchtet die außergewöhnliche Entstehungsgeschichte der berühmten Basilika in Barcelona. Erzählt wird die Dokumentation von Bruno Solo.144 Jahre nach Baubeginn soll die Sagrada Familia am 10. Juni offiziell eingeweiht werden. Ursprünglich 1882 als klassische neugotische Kirche begonnen, entwickelte Antoni Gaudí das Projekt ab 1883 zu einem radikal organischen Bauwerk weiter. Mithilfe innovativer Konstruktionen wie Kettenmodellen, Katenbogen und geometrischen Formen schuf der Architekt eines der ehrgeizigsten Bauwerke der Geschichte. Die Dokumentation zeigt auch, wie moderne digitale Fertigungstechniken heute dabei helfen, Gaudís Vision weiterzuführen. Im Anschluss zeigt Histoire TV um 21.45 Uhr zusätzlich den FilmAm 10. Juni folgt um 20.50 Uhr außerdem die neue Dokumentation. Der Film von Frédéric Goldbronn beschäftigt sich mit dem Schriftsteller George Orwell und dessen Erfahrungen im Spanischen Bürgerkrieg. Erzählt von Bruno Podalydès, verbindet die Produktion historische Archivaufnahmen mit filmischer Analyse und rekonstruiert Orwells Zeit an der Seite anarchistischer Milizen der CNT. Im Anschluss folgen die Dokumentationensowie