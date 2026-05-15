TF1+ holt fünfte Staffel von «Most Wanted Criminals» ins Gratis-Streaming

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Die neue Staffel der FBI-Krimiserie wird ab Juni 2026 erstmals kostenlos bei TF1+ abrufbar sein.

TF1 baut sein kostenloses Streaming-Angebot weiter aus und nimmt die fünfte Staffel vonins Programm von TF1+ auf. Die neuen Folgen der US-Krimiserie stehen dort ab Donnerstag, 4. Juni 2026, erstmals gratis zur Verfügung. Zunächst veröffentlicht der Dienst die ersten sieben Episoden der Staffel, ehe eine Woche später  am 11. Juni  die restlichen sechs Episoden folgen.Im Mittelpunkt der Serie steht weiterhin die Spezialeinheit des FBI, die besonders gefährliche Verbrecher jagt, die auf der Most-Wanted-Liste der US-Bundespolizei stehen. Angeführt wird das Team von Agent Remy Scott, gespielt von Dylan McDermott. Die Einheit arbeitet als mobile Undercover-Gruppe und ist ständig im Einsatz, um flüchtige Schwerverbrecher aufzuspüren. «Most Wanted Criminals» ist die französische Bezeichnung für die US-Serie «FBI: Most Wanted», die zum erfolgreichen «FBI»-Franchise gehört. Die Produktion kombiniert klassische Ermittlungsarbeit mit actionreichen Außeneinsätzen und setzt besonders auf abgeschlossene Fälle pro Episode.Das passiert in der ersten Folge: In Salisbury, Virginia, geht ein Deal zwischen einer NASA-Mitarbeiterin und einem regierungskritischen Aktivisten schief, als ein betrunkener Mann dazwischengeht und getötet wird. Die Fugitive Task Force heißt ihr neuestes Mitglied, Nina Chase, willkommen, während sie sich daran macht, den Freund der Mitarbeiterin aufzuspüren, der versucht hat, sich den Rest des Geldes aus dem Deal zu sichern. Er wird jedoch später getötet, als er versucht, aus einem Yachthafen zu fliehen, und die Leiche der Mitarbeiterin wird in seinem Boot gefunden. Es stellt sich heraus, dass die regierungsfeindliche Gruppe einen Massenangriff auf die NRO-Büros plant, indem sie einen Satelliten hackt und den internen Gasdruck erhöht, um eine Explosion auszulösen. Barnes und Chase schließen sich dem SWAT-Team an, um den Anführer und Hacker an dessen ehemaliger Hochschule unschädlich zu machen und den Gasangriff sowie den Satellitenhack vollständig zu verhindern. Scott hat Schwierigkeiten, eine Bindung zu seinem Neffen Corey aufzubauen, wird aber nach dem Besuch einer Therapie entschlossener, dies zu schaffen. Zudem kämpft er gegen Gerüchte von Chase, er habe eine romantische Beziehung zu Gaines, der das Team inzwischen verlassen hat.