FilmBox startet umfassendes Rebranding

Vermischtes

Die Senderfamilie erhält neue Namen, einheitliche Markenauftritte und eine neue Streamingplattform.

SPI International von Canal+ stellt seine Marke FilmBox umfassend neu auf. Bereits ab dem 10. Juni 2026 sollen die linearen Fernsehsender sowie der Streamingdienst mit neuer Strategie, frischen Logos und einer modernisierten Markenarchitektur auftreten. Ziel der Umgestaltung ist eine klarere Positionierung der einzelnen Angebote und eine stärkere Vereinheitlichung innerhalb des internationalen Portfolios.Künftig setzt FilmBox auf eine stärker genreorientierte Struktur. Zum neuen Portfolio gehören FILMBOX+ One, FILMBOX+ Love & Crime, FILMBOX+ Hits, FILMBOX+ Emotion, FILMBOX+ Action, FILMBOX+ Comedy und FILMBOX+ Festival. Ergänzt wird das Angebot durch den neu benannten Streamingdienst FILMBOX+ Stream, der kuratierte Sammlungen, eine umfangreiche Mediathek sowie Live-TV-Kanäle bündeln soll. Die Plattform wird künftig unter der Domain filmboxplus.stream erreichbar sein. Die FilmBox-Sender bleiben weiterhin über Kabel- und Satellitenplattformen in mehr als 40 Ländern verfügbar, insbesondere in Mittel- und Osteuropa sowie auf dem Balkan. Damit zählt FilmBox weiterhin zu den wichtigsten internationalen Marken im Portfolio von SPI International.FilmBox ist ein Eckpfeiler unseres internationalen Portfolios und verfügt über eine starke und wachsende Präsenz in Mittel- und Osteuropa sowie auf dem Balkan. Dieser Rebranding-Prozess markiert einen bewussten Schritt in die nächste Phase seiner Entwicklung, in der eine genau auf die Bedürfnisse des Publikums zugeschnittene neue Content-Strategie und ein neues Wertversprechen auf eine moderne Markenarchitektur treffen, so Patrycja Gałązka Struzik, Chief Marketing & Digital Officer bei SPI International.