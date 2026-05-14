Hallmark baut Weihnachtsevent weiter aus

Vermischtes

Die «Hallmark Christmas Experience» kehrt 2026 mit neuen Attraktionen, exklusiven Fan-Events und zahlreichen Serienstars nach Kansas City zurück.

Hallmark Media hat Details zur diesjährigen «Hallmark Christmas Experience» bekanntgegeben. Das Weihnachtsevent findet bereits zum dritten Mal in Kansas City statt und soll laut Veranstalter größer und immersiver denn je werden. Zwischen Thanksgiving und Weihnachten verwandelt sich das Crown Center erneut in eine öffentlich zugängliche Weihnachtswelt mit Lichtshows, Konzerten, Weihnachtsmarkt und zahlreichen Fan-Veranstaltungen rund um die Hallmark-Produktionen.Zu den neuen Programmpunkten gehören exklusive Einblicke hinter die Kulissen kommender Countdown to Christmas-Produktionen wie «Holiday Ever After: A Disney World Wish Come True» oder «A Grand Biltmore Christmas». Darüber hinaus kehren bekannte Formate wie «Stars on Stage», Workshops mit Hallmark-Künstlern sowie spezielle Dinner-Events zurück. Auch Fans von «When Calls the Heart» und «Hope Valley: 1874» sollen erneut auf ihre Kosten kommen.Für die vier Veranstaltungswochenenden kündigte Hallmark zahlreiche bekannte Gesichter aus den eigenen Weihnachtsfilmen und Serien an. Unter anderem werden Lacey Chabert, Tyler Hynes, Alison Sweeney, Erin Krakow, Lori Loughlin, Ashley Williams oder Jonathan Bennett erwartet. Bennett übernimmt erneut die Rolle des Hosts bei allen vier Wochenenden.Neu ist außerdem das Premium-Paket Make Memories, das Fans noch tiefer in die Hallmark-Welt eintauchen lassen soll. Enthalten sind unter anderem reservierte Plätze bei den Bühnen-Shows, ein exklusives Frühstück mit Hallmark-Stars, Zugang zu speziellen Lounges sowie ein Blick hinter die Kulissen der Marke. Laut Hallmark-Managerin Lindsey Roy habe sich die Veranstaltung inzwischen zu einer festen Weihnachtstradition entwickelt, die Menschen zusammenbringe und besondere Erinnerungen schaffen solle. Der Vorverkauf startet am 14. Mai, der reguläre Ticketverkauf folgt am 18. Mai. Weitere Informationen bietet Hallmark Christmas Experience