Netflix setzt «La Palma» mit neuer Katastrophenserie fort

Nach dem internationalen Erfolg von «La Palma» hat Netflix nun eine eigenständige Fortsetzung angekündigt. Die neue Mini-Serie trägt aktuell den Arbeitstitel «Florida» und soll 2027 erscheinen. Vorgestellt wurde das Projekt während der Nordic Media Days in Bergen. «La Palma» gehörte mit 70,3 Millionen Abrufen zu den erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien des Streamingdienstes und rangiert derzeit auf Platz acht der meistgesehenen internationalen Netflix-Serien weltweit.
Die Handlung von «Florida» setzt nur wenige Stunden nach dem verheerenden Vulkanausbruch aus «La Palma» ein. Im Mittelpunkt steht diesmal eine norwegische Gemeinschaft im US-Bundesstaat Florida, die nichts von einem gewaltigen Tsunami ahnt, der auf die Küste zurast. Hinter der Serie steht erneut die Produktionsfirma Fantefilm, die bereits mit Katastrophenproduktionen wie «The Quake», «The Burning Sea» und «La Palma» Erfolge feierte. Für die Regie zeichnet Cecilie Mosli verantwortlich, die unter anderem an «Greys Anatomy» sowie «The Snowsister» beteiligt war. Das Drehbuch stammt erneut von Lars Gudmestad, der bereits «La Palma» und «The Burning Sea» schrieb.
Drehbuchautor Lars Gudmestad: «Florida» zu realisieren, ist ein Traum, den ich schon lange habe, und ich freue mich sehr, dass auch Netflix an das Projekt glaubt. Unser Ziel ist es, eine spektakuläre Katastrophenserie zu schaffen, deren Figuren das Publikum nachempfinden und die es wirklich am Herzen liegen, und deshalb ist es so beruhigend, eine so talentierte und erfahrene Regisseurin wie Cecilie auf dieser Reise an unserer Seite zu haben.
Regisseurin Cecilie Mosli: Menschen, die mit Krisen konfrontiert sind, sind der faszinierendste Ausgangspunkt für Drama. Mit «La Palma» haben Lars Gudmestad, Fantefilm und Netflix gezeigt, wie wirkungsvoll es ist, groß angelegte Katastrophen mit intimen menschlichen Geschichten zu verbinden, und ich bin sehr stolz und glücklich, Teil des neuen Projekts Florida zu sein.
Håkon Briseid, Leiter der Serienabteilung bei Netflix Nordic: Norwegische Mitglieder und das Publikum weltweit haben das Scandisaster-Genre mit außergewöhnlicher Begeisterung aufgenommen und damit bewiesen, dass es einen echten Hunger nach intelligenten, charakterorientierten Katastrophengeschichten gibt. Das Team hinter «La Palma» ist ein Meister dieses Genres, und «Florida» legt die Messlatte noch höher, indem es die Spannung und Emotionen in einer kühnen neuen Kulisse steigert. Fans von La Palma werden all die Intensität, das Ausmaß und die Herzlichkeit wiederfinden, die sie beim ersten Mal so geliebt haben, während Florida gleichzeitig ein eigenständiges Werk ist bereit, eine ganz neue Welle von Netflix-Mitgliedern zu begeistern und zu erfreuen.
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