Jimmy Fallon setzt für Stephen Colbert aus

Vermischtes

Nach Jimmy Kimmel verzichtet nun auch der NBC-Moderator auf eine neue Ausgabe seiner Late-Night-Show am Abend des «Late Show»-Finales.

Jimmy Fallon wird am 21. Mai keine neue Ausgabe derproduzieren. Stattdessen zeigt NBC an diesem Abend eine Wiederholung. Der Schritt gilt als Solidaritätsgeste für Stephen Colbert, dessen letzte Ausgabe der «Late Show» am selben Tag bei CBS ausgestrahlt wird. Bereits zuvor hatte Jimmy Kimmel angekündigt, dass aucham Finalabend pausieren werde, um Colbert möglichst viele Zuschauer zu ermöglichen. Damit verzichten gleich zwei konkurrierende Late-Night-Hosts auf neue Folgen ihrer Sendungen.Zuletzt waren Fallon, Kimmel, Seth Meyers und John Oliver gemeinsam bei Colbert zu Gast. Das Treffen erinnerte an den Podcast «Strike Force Five», den die fünf Moderatoren während der Autoren- und Schauspielerstreiks 2023 ins Leben gerufen hatten. Die Einnahmen daraus dienten damals zur Unterstützung der Crews ihrer Shows.Während des Besuchs sprach Kimmel auch über seine zeitweilige Suspendierung durch Disney nach umstrittenen Aussagen über den Aktivisten Charlie Kirk. Gleichzeitig scherzte er über die geringe Resonanz auf die Absetzung von Colberts Show bei Paramount Global: Viele Zuschauer könnten kein Paramount+ kündigen, weil sie es nie hatten, sagte Kimmel mit Blick auf die Streamingplattform des Konzerns.