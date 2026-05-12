Netflix zeigt Doku über Lukas Podolski

Netflix hat den offiziellen Trailer zur Dokumentation «POLDI» veröffentlicht, die ab dem 4. Juni 2026 weltweit beim Streamingdienst zu sehen sein wird. Der Film widmet sich dem Leben von Lukas Podolski und zeichnet dessen Weg vom Straßenfußballer zum Weltmeister und Unternehmer nach. Produziert wurde die Dokumentation von der btf GmbH gemeinsam mit der Signature Studios. Regie führten Nicolas Berse-Gilles, Simone Schillinger und Kai Sehr.
Die Dokumentation beleuchtet nicht nur Podolskis Karriere als Fußballer, sondern auch Themen wie Herkunft, Familie und Identität. Netflix begleitet den ehemaligen Nationalspieler zurück an prägende Stationen seines Lebens darunter Katowice und Zabrze in Polen, Köln und Bergheim sowie internationale Karriereorte wie Istanbul und Kobe. Ergänzt wird das Porträt durch Podolskis typischen Humor, etwa mit der selbstironischen Frage: Sehe ich aus wie 40?
Zu Wort kommen zahlreiche Weggefährten des früheren Nationalspielers, darunter Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller, Oliver Kahn, Claudio Pizarro sowie Andrés Iniesta. Auch Podolskis Familie und enge Freunde schildern ihre Sicht auf den Publikumsliebling, der über viele Jahre zu den populärsten Fußballern Deutschlands gehörte.
Im Mittelpunkt steht dabei auch Podolskis Wandel vom Fußballstar zum Geschäftsmann. Unter dem Motto Wer schläft, verliert! zeigt die Dokumentation, wie sich der Weltmeister von 2014 parallel zur aktiven Karriere ein zweites berufliches Standbein aufgebaut hat. Ursprünglich sollte «POLDI» seine letzte Profisaison begleiten, doch laut Netflix entwickelte sich die Geschichte während der Dreharbeiten anders als geplant.
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