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Constantin Film schafft neue Führungsposition für Torsten Koch

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Der langjährige Marketing- und Verleihmanager steigt zum Chief Creative Talent Officer auf.

Constantin Film hat eine neue strategische Führungsposition geschaffen: Torsten Koch übernimmt ab sofort die Rolle des Chief Creative Talent Officer (CCTO). In dieser Funktion soll er künftig die Zusammenarbeit mit Filmemachern, Kreativen und Talenten von der frühen Projektentwicklung bis hin zur Auswertung intensivieren. Der neue Verantwortungsbereich umfasst die enge Zusammenarbeit mit Vorstand, Produktion, Herstellung, Vertrieb und Marketing. Ziel ist es laut Unternehmen, kreative Partnerschaften auszubauen und die kreative Identität der Constantin Film weiterzuentwickeln. Vorstandsvorsitzender Oliver Berben betonte in einer Mitteilung, Koch sei in der deutschen Filmbranche außergewöhnlich gut vernetzt und verstehe es, langfristige Beziehungen zu Regisseuren, Schauspielern und Kreativen aufzubauen.

Koch begann seine Karriere 1993 im CinemaxX München und wechselte später zum Kölner Cinedom. 1999 stieß er zur Constantin Film, wo er zunächst als Director Marketing & Publicity tätig war. Zwischen 2008 und 2024 verantwortete er als Geschäftsführer Verleih, Marketing & Publicity zahlreiche erfolgreiche deutsche Kinostarts. Erst im Juni 2024 war er zum Chief Marketing Officer des Unternehmens aufgestiegen.

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "In der Filmbranche in Deutschland gibt es niemanden, der so vernetzt und bekannt ist wie Torsten. Filme und Serien entstehen genau aus solchen guten Beziehungen - zu Regisseurinnen und Regisseuren, zu Schauspielerinnen und Schauspielern sowie zu Talenten auf beiden Seiten der Kamera. Wer mit Torsten zusammengearbeitet hat, weiß, dass er genau diese Beziehungen aufbaut und pflegt - mit Verlässlichkeit und echtem Interesse an den Menschen und ihren Ideen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir diesen nächsten Schritt gemeinsam gehen."

Torsten Koch, Chief Creative Talent Officer: "Die Constantin Film ist seit drei Jahrzehnten mein berufliches Zuhause und gerade deshalb empfinde ich diese neu geschaffene Position als eine besondere Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Aus meiner Erfahrung in den Bereichen Kino, Verleih und Marketing sowie der langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Filmschaffenden bringe ich die Voraussetzungen mit, diese Rolle aus der gelebten Praxis heraus zu entwickeln. Mein Ziel ist es, unsere Beziehungen zu Talenten und Partnern zu pflegen, neue aufzubauen und die kreative Identität der Constantin Film weiter zu stärken. Mein herzlicher Dank gilt Oliver Berben und dem gesamten Vorstand für das in mich gesetzte Vertrauen."

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