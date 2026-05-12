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Das offizielle Jubiläumsbuch blickt zurück auf ein einzigartiges Pop-Phänomen zwischen Glitzer, Politik und unvergesslichen Momenten.

Mit Eurovision Song Contest: 70 Jahre Glitzer, Spaß und magische Momente legt Autor Paul Lang das offizielle Jubiläumsbuch zum 70. Geburtstag des größten Musikwettbewerbs der Welt vor. Es ist eine opulente, reich bebilderte Reise durch sieben Jahrzehnte Popkultur, Fernsehgeschichte und europäische Unterhaltung  ein Werk, das nicht nur Fans begeistert, sondern auch zeigt, welche kulturelle Bedeutung der «Eurovision Song Contest» weit über schrille Outfits und eingängige Refrains hinaus besitzt.Das Buch beginnt bei den Ursprüngen des Wettbewerbs im Jahr 1956. Was damals als kleines Experiment zur Förderung der europäischen Verständigung gedacht war, hat sich längst zu einem globalen Medienereignis entwickelt. Jahr für Jahr verfolgen Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Spektakel, das Musik, Politik, Identität und Inszenierung miteinander verbindet. Paul Lang zeichnet diese Entwicklung detailliert nach und zeigt, wie sich der «ESC» von einer eher steifen Fernsehsendung zu einem bunten, oft bewusst überdrehten Pop-Event gewandelt hat.Ein besonderer Reiz des Buches liegt in seiner chronologischen Struktur. Von den frühen Jahren bis in die Gegenwart werden alle Wettbewerbe vorgestellt, ergänzt durch Hintergrundinformationen, Statistiken und zahlreiche Anekdoten. Dabei entsteht ein lebendiges Panorama, das die Veränderungen im Musikgeschmack ebenso sichtbar macht wie technische und gesellschaftliche Entwicklungen. Der «ESC» wird so zum Spiegel seiner Zeit.Natürlich stehen auch die großen Namen im Mittelpunkt. Ikonen wie ABBA, Céline Dion oder Lena Meyer-Landrut werden ebenso gewürdigt wie deutsche ESC-Geschichte mit Nicole und jüngeren Gewinnerfiguren. Auch Persönlichkeiten wie Conchita Wurst oder Produzentenlegenden wie Ralph Siegel und Entertainer wie Stefan Raab finden ihren Platz. Das Buch zeigt, wie sehr einzelne Künstlerinnen und Künstler den Wettbewerb geprägt haben  und wie der «ESC» umgekehrt Karrieren beeinflussen kann.Darüber hinaus geht es nicht nur um Stars, sondern auch um die kulturelle Vielfalt der teilnehmenden Länder. Mittlerweile nehmen über 30 Nationen teil, jede bringt eigene musikalische Traditionen, Sprachen und Inszenierungsstile mit. Der «ESC» wird so zu einem Ort, an dem sich europäische Identität immer wieder neu verhandelt. Das Buch beleuchtet, wie unterschiedliche Länder den Wettbewerb geprägt haben  und wo Fans besonders leidenschaftlich feiern.Ein weiteres Highlight sind die zahlreichen Statistiken und Fun Facts. Wer hat am häufigsten gewonnen? Welche Songs waren besonders erfolgreich? Welche Länder gelten als Favoriten  und welche überraschen immer wieder? Diese Details machen das Buch nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam und perfekt für alle, die ihr «ESC»-Wissen vertiefen möchten. Optisch ist das Werk ebenfalls ein Genuss. Die vielen Fotos, Grafiken und historischen Materialien machen die Geschichte des Wettbewerbs greifbar. Man sieht nicht nur, wie sich Mode und Bühnenbilder verändert haben, sondern bekommt auch ein Gefühl für die jeweilige Zeit. Gerade dieser visuelle Zugang passt hervorragend zum «ESC», der immer auch ein Spektakel für die Augen war.Gleichzeitig zeigt das Buch, dass der Eurovision Song Contest mehr ist als bloße Unterhaltung. Er ist ein kulturelles Phänomen, das gesellschaftliche Entwicklungen widerspiegelt: von politischen Spannungen über Fragen der Identität bis hin zu Themen wie Diversität und Gleichberechtigung. Gerade Figuren wie Conchita Wurst stehen exemplarisch dafür, wie der «ESC» gesellschaftliche Debatten sichtbar machen kann. Für «ESC»-Fans ist es ohnehin Pflichtlektüre. Für alle anderen ist es eine Einladung, ein Stück europäische Popgeschichte neu zu entdecken  voller Glanz, Emotionen und unvergesslicher Momente.