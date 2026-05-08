ndF holt Tobias Rosen in die Geschäftsführung

Die ndF: neue deutsche Filmgesellschaft erweitert ihre Geschäftsführung und setzt dabei auf einen erfahrenen Fiction-Produzenten: Tobias Rosen wird Anfang 2027 zur ndF: Gruppe wechseln und dort ab September 2027 die Geschäftsführerposition von Matthias Walther übernehmen. Walther bleibt dem Unternehmen allerdings weiterhin als Produzent erhalten. Mit dem frühzeitig angekündigten Übergang verfolgt die Produktionsfirma nach eigenen Angaben bewusst ein Modell der schrittweisen Staffelübergabe. So sollen laufende Produktionen gesichert und gleichzeitig neue strategische Impulse gesetzt werden.
Rosen bringt umfangreiche Erfahrung aus dem deutschen Serien- und Streaminggeschäft mit. Zuletzt arbeitete er als Produzent und COO bei Construction Film, zuvor verantwortete er als Vice President die fiktionalen Originals von Sky Studios Deutschland. Davor war er Executive Producer bei Warner Bros. International Television Production tätig. Zu seinen Projekten zählen unter anderem «Love Addicts» für Prime Video, «Club Las Piranjas 2.0» für RTL+ sowie die ARD-Serie «WaPo Duisburg». Bereits früh machte Rosen mit seinem Oscar-nominierten Kurzfilm «Watu Wote / All of Us» auf sich aufmerksam. Für den Familienfilm «Rocca verändert die Welt» erhielt er 2019 den Deutschen Filmpreis.
Mit Tobias Rosen gewinnen wir eine Persönlichkeit, die kreatives Producing, strategische Fiction-Entwicklung und modernes Partner-Management vereint., sagt Matthias Walther und ergänzt: Seine Erfahrung aus Premium-Originals und internationalen Projekten ist ein großer Gewinn. Tobias besitzt genau das richtige Profil und Mindset, um die ndF: Gruppe in den kommenden Jahren gemeinsam mit meiner Co-Geschäftsführerin Viola Fischer-Weiss und unserem hervorragenden Team weiter zu stärken und neue fiktionale Wachstumsfelder zu erschließen.
Zu diesen Schritt sagt Tobias Rosen: Die ndF: Gruppe steht für Erzählen mit Substanz und zugleich für eine beeindruckende Kontinuität: Langlaufende, extrem erfolgreiche Serien über viele Jahre auf höchstem Niveau zu produzieren, ist in unserem Markt eine seltene Stärke. Genau auf dieser Basis möchte ich gemeinsam mit dem Team die fiktionalen Geschäftsfelder weiter ausbauen und neue, starke Stoffe und Partnerschaften für die Zukunft entwickeln.
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