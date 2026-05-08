TV-News

DF1 kramt alte Sat.1-Telenovelas raus

von

Es geht um die Produktionen «Anna und die Liebe» und «Verliebt in Berlin» - wie ursprünglich werden sie wieder am Vorabend programmiert.

Weiterer Stoff für Serien-Fans: Der Nischenkanal DF1 setzt immer mehr auf alte Sat.1-Produktionen. Ab dem 25. Mai ergänzt folglich auch die Telenovela «Anna und die Liebe» das Programm und ist montags bis freitags ab 18.30 Uhr in Doppelfolgen im Free-TV zu sehen. Bereits zuvor hatte DF1 mit «Ein Schloss am Wörthersee», «Klinik unter Palmen» und «Kommissar Rex» zwei alte Sat.1-Produktionen aus dem Schrank geholt.

Doch damit nicht genug: Direkt im Anschluss an die Jeanette Biedermann-Serie folgt «Verliebt in Berlin» - ebenfalls in Doppelfolgen. Die bekannte Daily erzählte bekanntlich die Geschichte von Lisa Plenske (Alexandra Neldel) in der Modefirma Kerima. 2005 gelang dem Bällchensender damit ein Überraschungserfolg - einer der letzten Serien-Aufschläge des Kanals. Die zweite Staffel konnte damals allerdings nicht mehr an den Hype der Debüt-Runde aknüpfen.

In den letzten Jahren liefen Wiederholungen der beiden Romantik-Serien immer mal wieder auf Nischensendern der ProSiebenSat.1-Gruppe wie sixx oder Sat.1 Gold. Zu unterschiedlichen Randzeiten blieben die Quoten zuletzt allerdings eher überschaubar - ob DF1 mit dem alten Stoff also wirklich Mehrwert erzielen wird können, steht in den Sternen.

Kurz-URL: qmde.de/171600
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelQuotencheck: «SOKO Leipzig»nächster ArtikelUFA setzt «Strandkinder» mit zweiter Staffel fort
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News 3sat begibt sich auf die Spuren des Lichts TV-News arte zeigt Doku «The Darkest Web» über Ermittler gegen Kindesmissbrauch TV-News ARD-Doku begleitet deutsche Hoffnung bei umstrittenen Dopingspielen TV-News «ARD Crime Time» rollt spektakulären Fall Alexandra R. neu auf TV-News «Falsch, aber anders lustig» geht mit neuer Staffel weiter TV-News ARD-Filme setzen auf Sozialkritik, Crans-Montana und Coaching-Recherche TV-News Neue Jeffrey-Epstein-Doku in der ARD Mediathek

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung