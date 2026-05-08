TV-News

DF1 kramt alte Sat.1-Telenovelas raus

Mario Thunert von 08. Mai 2026, 12:09 Uhr

Es geht um die Produktionen «Anna und die Liebe» und «Verliebt in Berlin» - wie ursprünglich werden sie wieder am Vorabend programmiert.

Weiterer Stoff für Serien-Fans: Der Nischenkanal «Anna und die Liebe» das Programm und ist montags bis freitags ab 18.30 Uhr in Doppelfolgen im Free-TV zu sehen. Bereits zuvor hatte DF1 mit «Ein Schloss am Wörthersee», «Klinik unter Palmen» und «Kommissar Rex» zwei alte Sat.1-Produktionen aus dem Schrank geholt.



Doch damit nicht genug: Direkt im Anschluss an die Jeanette Biedermann-Serie folgt «Verliebt in Berlin» - ebenfalls in Doppelfolgen. Die bekannte Daily erzählte bekanntlich die Geschichte von Lisa Plenske (Alexandra Neldel) in der Modefirma Kerima. 2005 gelang dem Bällchensender damit ein Überraschungserfolg - einer der letzten Serien-Aufschläge des Kanals. Die zweite Staffel konnte damals allerdings nicht mehr an den Hype der Debüt-Runde aknüpfen.



In den letzten Jahren liefen Wiederholungen der beiden Romantik-Serien immer mal wieder auf Nischensendern der ProSiebenSat.1-Gruppe wie Weiterer Stoff für Serien-Fans: Der Nischenkanal DF1 setzt immer mehr auf alte Sat.1-Produktionen. Ab dem 25. Mai ergänzt folglich auch die Telenoveladas Programm und ist montags bis freitags ab 18.30 Uhr in Doppelfolgen im Free-TV zu sehen. Bereits zuvor hatte DF1 mit «Ein Schloss am Wörthersee», «Klinik unter Palmen» und «Kommissar Rex» zwei alte Sat.1-Produktionen aus dem Schrank geholt.Doch damit nicht genug: Direkt im Anschluss an die Jeanette Biedermann-Serie folgt- ebenfalls in Doppelfolgen. Die bekannte Daily erzählte bekanntlich die Geschichte von Lisa Plenske (Alexandra Neldel) in der Modefirma Kerima. 2005 gelang dem Bällchensender damit ein Überraschungserfolg - einer der letzten Serien-Aufschläge des Kanals. Die zweite Staffel konnte damals allerdings nicht mehr an den Hype der Debüt-Runde aknüpfen.In den letzten Jahren liefen Wiederholungen der beiden Romantik-Serien immer mal wieder auf Nischensendern der ProSiebenSat.1-Gruppe wie sixx oder Sat.1 Gold . Zu unterschiedlichen Randzeiten blieben die Quoten zuletzt allerdings eher überschaubar - ob DF1 mit dem alten Stoff also wirklich Mehrwert erzielen wird können, steht in den Sternen.

vorheriger Artikel

nächster Artikel