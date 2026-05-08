FOX schickt Promis in die dümmste Gameshow des Sommers

FOX hat eine neue Celebrity-Gameshow angekündigt, die klassische Quiz- und Wettbewerbselemente auf den Kopf stellen soll. «Nations Dumbest» startet am 15. Juli zur Primetime und setzt dabei auf ein ungewöhnliches Konzept: Gewinnen möchte hier eigentlich niemand. Das Konzept lief bereits im September 2025 bei ProSieben unter dem Titel «Deutschlands dümmster Promi», jedoch waren die Zuschauerzahlen enttäuschend.
Moderiert wird die Sendung vom britischen Comedian Jack Whitehall. Die Teilnehmer müssen sich in einer Art Sommerschule verschiedenen Aufgaben stellen, die an den Schulalltag erinnern darunter spontane Tests, Wissensfragen, körperliche Herausforderungen oder Situationen aus dem Lehrerzimmer. Woche für Woche scheidet jeweils der schlauste Kandidat aus, bis am Ende jener Promi übrig bleibt, der den Titel Nations Dumbest tragen muss.
Zum prominenten Teilnehmerfeld gehören unter anderem Carmen Electra, «American Pie»-Star Jon Heder, Rapper Ice-T, Sängerin Elle King, Reality-TV-Persönlichkeit Hilaria Baldwin, Ex-NFL-Quarterback Matt Leinart, Steve-O sowie JoJo Siwa. Auch Unternehmer und Ex-Präsidentschaftskandidat Andrew Yang ist Teil der ersten Staffel.
«Nations Dumbest» greift ein Format auf, mit dem man sich sofort identifizieren kann, und dreht es auf eine Weise um, die clever, unvorhersehbar und wirklich witzig ist, sagte Michael Thorn, Präsident von FOX Television Network. Es ist ein Wettbewerb, bei dem das Ziel darin besteht, nicht zu gewinnen, und diese Wendung kombiniert mit Jack Whitehalls scharfsinnigem Humor und einer großartigen Promi-Besetzung macht die Serie zu einer mutigen, energiegeladenen Show, die für ein großes Publikum beim gemeinsamen Fernsehen konzipiert ist.
Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir das absolut dümmste Fernsehformat der Welt haben und ausnahmsweise einmal ist das beabsichtigt, sagte Ryan ODowd, Präsident von Unscripted bei BBC Studios. «Nations Dumbest» zelebriert Humor, Bescheidenheit und die universelle Erfahrung, nicht immer alles richtig zu machen. Mit Jack Whitehall an der Spitze des Chaos und einer Besetzung, die voll und ganz mitmacht, ist es eine gewagte, respektlose Serie voller Lacher und echter Überraschungen.
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