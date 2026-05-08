FOX verlängert «Murder in a Small Town» um dritte Staffel

US-Fernsehen

Peter Gallagher verstärkt künftig den Cast der Krimiserie mit Rossif Sutherland und Kristin Kreuk.

Der US-Sender FOX hat eine dritte Staffel der Krimiseriebestellt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Peter Gallagher künftig Teil des Ensembles sein wird. Der Schauspieler übernimmt die Rolle des Rod Finlayson, der als charismatischer, aber unzuverlässiger Neuankömmling in der Küstenstadt Gibsons beschrieben wird. Seine Ankunft soll die Beziehung von Karl Alberg und Cassandra durcheinanderbringen.Die Serie basiert auf der preisgekrönten Romanreihe um Ermittler Karl Alberg von L.R. Wright. Im Mittelpunkt steht der von Rossif Sutherland gespielte Detective, der nach Jahren in der Großstadt in eine scheinbar ruhige Kleinstadt zieht. Dort muss er jedoch schnell feststellen, dass sich hinter der idyllischen Fassade zahlreiche Geheimnisse und Verbrechen verbergen. Kristin Kreuk spielt Cassandra, die zunehmend auch privat eine wichtige Rolle in Albergs Leben einnimmt.Laut FOX konnte die zweite Staffel ihre Reichweite im Vergleich zur ersten Runde steigern. Besonders bei den plattformübergreifenden Abrufzahlen und im Streamingbereich habe die Serie neue Bestwerte erzielt. Inhaltlich beschäftigte sich die zweite Staffel unter anderem mit einem Mord auf einer Hochzeit, einer Entführung sowie einem Stalker-Fall rund um einen Popstar. Zum Finale machte Karl Cassandra einen Heiratsantrag. Produziert wird «Murder in a Small Town» von Sepia Films in Zusammenarbeit mit FOX Entertainment und Future Shack Entertainment. Zu den Executive Producern gehören unter anderem Ian Weir, Amanda Tapping, Jeff Wachtel und Jared Berenholz.