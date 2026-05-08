NBC verlängert offenbar auch «Law & Order»

US-Fernsehen

Die Mutterserie des langlebigen Krimi-Franchise soll in der Saison 2026/27 mit einer 26. Staffel fortgesetzt werden.

NBC wird die Krimiserieoffenbar um eine weitere Staffel verlängern. Wie Variety unter Berufung auf Insider berichtet, soll die Produktion auch in der Fernsehsaison 2026/27 fortgesetzt werden. Offiziell bestätigt ist die Verlängerung bislang zwar noch nicht, die letzten Details sollen aber bereits ausgearbeitet werden.Für Fans der Reihe dürfte die Nachricht eine Erleichterung sein, denn die Zukunft der Serie galt zuletzt als unsicher. «Law & Order» lief ursprünglich zwischen 1990 und 2010 für 20 Staffeln bei NBC, ehe das Format überraschend eingestellt wurde. 2022 brachte der Sender die Mutterserie des von Dick Wolf geschaffenen Franchise schließlich zurück ins Programm.Die aktuelle Besetzung besteht aus Hugh Dancy, Tony Goldwyn, Odelya Halevi, David Ajala, Reid Scott und Maura Tierney. Über die Jahrzehnte hinweg prägten zahlreiche bekannte Schauspieler die Serie, darunter Jerry Orbach, Sam Waterston, Benjamin Bratt, Angie Harmon, Dennis Farina oder Anthony Anderson. Dick Wolf fungiert weiterhin als Executive Producer der Serie. Ebenfalls an Bord sind Rick Eid, Alex Hall, Anastasia Puglisi und Peter Jankowski. Produziert wird «Law & Order» von Universal Television gemeinsam mit Wolf Entertainment.NBCUniversal wird sein diesjähriges Upfront-Programm am 11. Mai in New York vorstellen. Bereits verlängert wurden unter anderem «Law & Order: Special Victims Unit» sowie die drei «Chicago»-Serien «Chicago Med», «Chicago Fire» und «Chicago P.D.». Dagegen wurden zuletzt die Dramaserie «Brilliant Minds» und die Comedy «Stumble» eingestellt.