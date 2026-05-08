«Swapped Getauscht» (seit 1. Mai bei Netflix)
Ein winziger Waldbewohner und ein majestätischer Vogel tauschen unfreiwillig ihre Körper und müssen zusammenhalten, um das wildeste Abenteuer ihres Lebens zu überstehen.
The Wrap: Diese Art von Märchen gibt es wie Sand am Meer, so sehr, dass in dem letztjährigen «Freakier Friday» die Charaktere mit den getauschten Körpern versuchten, die Geschichte zu überspringen, ihre Fehler einzugestehen und zu einem gegenseitigen Verständnis zu gelangen, nur um eine abgedroschene Handlung schnell hinter sich zu bringen. «Swapped» hat all die bekannten Rhythmen, funktioniert aber besser als die meisten anderen, zum Teil wegen der wunderbaren, farbenfrohen Animation und der faszinierenden Charakterdesigns.
«M.I.A.» (seit 7. Mai bei Paramount+)
Entwickelt von Bill Dubuque («Ozark»), folgt die Serie der jungen Etta Tiger Jonze (Shannon Gisela, «Strip Law»), die in den Florida Keys keine Ruhe findet und von einem Leben in der glitzernden Welt Miamis träumt. Doch als das Drogengeschäft ihrer Familie zerbricht, begibt sich Etta auf eine gefährliche Reise durch Miamis neonbeleuchtete Unterwelt, die bestimmen wird, wer sie ist und wozu sie letztendlich fähig ist.
The Hollywood Reporter: Keine der Nebenhandlungen ist für sich genommen auch nur annähernd fesselnd, aber zumindest treten darin Gaststars auf. Viele der Stammdarsteller werden Ihnen vielleicht nicht bekannt vorkommen, aber wenn Sie lange genug dranbleiben, tauchen an verschiedenen Stellen bekannte Gesichter auf, darunter Mike Colter als Stadtrat von Miami, Paul Ben-Victor als russischer Gangster, Loretta Devine als Stanleys und Lovelys eigensinnige Tante sowie Billy Burke, Edward James Olmos und Sonia Braga. Ich behaupte nicht, dass die Gaststars großartig sind, aber ich bin mir sicher, dass sie den Ausflug nach Miami genossen haben.
«The Other Bennet Sister» (seit 15. März bei BBC, seit 6. Mai bei BritBox, kein Termin für Deutschland)
Die ersten beiden Folgen der Serie schildern die Ereignisse aus Stolz und Vorurteil aus der Perspektive von Mary Bennet, der oft übersehenen Schwester aus der großen Familie Bennet. Der Rest der Geschichte begleitet Mary auf ihrer Reise nach London und in den Lake District, auf der sie sich selbst entdeckt und eine Liebesgeschichte erlebt.
Variety: Voller Humor und Witz, dazu mit einer erstklassigen Besetzung, gibt es an «The Other Bennet Sister» jede Menge zu lieben. Es wirkt authentischer (und sicherlich weniger sexy) als die zuvor erwähnte Netflix-Serie, während es gleichzeitig der Sensibilität des 21. Jahrhunderts Tribut zollt. Einige unnötige, überlange Szenen ziehen sich etwas in die Länge, sodass das Publikum leicht abgelenkt wird. Dennoch ist Bruccoleri absolut außergewöhnlich in ihrer Rolle als junge Frau, die entschlossen ist, ihre Stimme in einer Welt zu finden, die sie aufgrund ihres Aussehens und ihrer vielseitigen Neugierde so leicht beiseite schieben würde.
«Legends» (seit 7. Mai bei Netflix)
Als Großbritannien in den 90ern von einer Drogenwelle überschwemmt wird, ermittelt ein Zollteam verdeckt, um die Gangs dahinter zu zerschlagen. Nach einer wahren Geschichte.
Variety: «Legends» wurde von Neil Forsyth («The Gold») kreiert und geschrieben und basiert lose auf einer Reihe realer Zolloperationen in den späten 1980er Jahren, bei denen mit begrenztem Budget und begrenzten Ressourcen mehrere Tonnen Drogen beschlagnahmt wurden. Doch gemeinsam mit den Regisseuren Brady Hood und Julian Holmes sowie einer durchweg starken Besetzung, angeführt von Coogan mit seiner rauen Stimme und Tom Burke («Furiosa») als Dons Lieblingsschüler, macht Forsyth «Legends» zu einer fesselnden Geschichte über entdecktes Potenzial und angenommenen Identitäten.
«The Terror: Devil in Silver» (ab 1. Juni bei Magenta)
Dan Stevens spielt die Hauptrolle des Pepper einen Möbelpacker, der durch eine Kombination aus Pech und aufbrausendem Temperament zu Unrecht in die psychiatrische Klinik New Hyde eingewiesen wird. Während Pepper sich durch eine albtraumhafte Welt bewegt, in der nichts ist, wie es scheint, erkennt er, dass der einzige Weg zur Freiheit darin besteht, sich der Entität zu stellen, die vom Leid innerhalb der Mauern von New Hyde lebt. Doch das könnte bedeuten, dass die schlimmsten Dämonen von allen in ihm selbst wohnen.
The Hollywood Reporter: Es ist eine große Enttäuschung. Doch dann trifft die letzte Szene des Finales, ein einfaches Gespräch zwischen zwei Figuren, genau die menschliche Seite, auf die die Serie hingearbeitet hat, und rettet mit Intimität und sorgfältig artikuliertem Schmerz, was ihr an Größe fehlt. Es ist insgesamt ein schlechtes Finale, aber ein guter Abschluss, was «Devil in Silver» zu einem unauffälligen, unheimlichen Erfolg macht, wenn auch zum schwächsten der drei «Terror»-Staffeln.
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