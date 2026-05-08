Rundschau

«Swapped  Getauscht» verbindet ein klassisches Verwechslungsabenteuer mit farbenfrohen Bildern und ungewöhnlichen Figuren. Kritiker loben vor allem die kreative Inszenierung der bekannten Body-Swap-Geschichte.

«Swapped  Getauscht» (seit 1. Mai bei Netflix)

«M.I.A.» (seit 7. Mai bei Paramount+)

«The Other Bennet Sister» (seit 15. März bei BBC, seit 6. Mai bei BritBox, kein Termin für Deutschland)

«Legends» (seit 7. Mai bei Netflix)

«The Terror: Devil in Silver» (ab 1. Juni bei Magenta)

Ein winziger Waldbewohner und ein majestätischer Vogel tauschen unfreiwillig ihre Körper und müssen zusammenhalten, um das wildeste Abenteuer ihres Lebens zu überstehen.Entwickelt von Bill Dubuque («Ozark»), folgt die Serie der jungen Etta Tiger Jonze (Shannon Gisela, «Strip Law»), die in den Florida Keys keine Ruhe findet und von einem Leben in der glitzernden Welt Miamis träumt. Doch als das Drogengeschäft ihrer Familie zerbricht, begibt sich Etta auf eine gefährliche Reise durch Miamis neonbeleuchtete Unterwelt, die bestimmen wird, wer sie ist und wozu sie letztendlich fähig ist.Die ersten beiden Folgen der Serie schildern die Ereignisse aus Stolz und Vorurteil aus der Perspektive von Mary Bennet, der oft übersehenen Schwester aus der großen Familie Bennet. Der Rest der Geschichte begleitet Mary auf ihrer Reise nach London und in den Lake District, auf der sie sich selbst entdeckt und eine Liebesgeschichte erlebt.Als Großbritannien in den 90ern von einer Drogenwelle überschwemmt wird, ermittelt ein Zollteam verdeckt, um die Gangs dahinter zu zerschlagen. Nach einer wahren Geschichte.Dan Stevens spielt die Hauptrolle des Pepper  einen Möbelpacker, der durch eine Kombination aus Pech und aufbrausendem Temperament zu Unrecht in die psychiatrische Klinik New Hyde eingewiesen wird. Während Pepper sich durch eine albtraumhafte Welt bewegt, in der nichts ist, wie es scheint, erkennt er, dass der einzige Weg zur Freiheit darin besteht, sich der Entität zu stellen, die vom Leid innerhalb der Mauern von New Hyde lebt. Doch das könnte bedeuten, dass die schlimmsten Dämonen von allen in ihm selbst wohnen.