Rundschau

Der Streamingdienst stellte «Imperfect Women» vor, das bis zum 29. April die Zuschauer in Atem hält. Die Besetzung ist mit Elisabeth Moss und Kerry Washington großartig.

«Imperfect Women» (seit 18. März bei AppleTV)

«Jene Nacht» (seit 13. März bei Netflix)

«The Madison» (seit 14. März bei Paramount+)

«Peaky Blinders: The Immortal Man» (seit 20. März bei Netflix)

«Louis Theroux: Inside the Manosphere» (seit 11. März bei Netflix)

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Araminta Hall erzählt die Serie von einem Verbrechen, das eine jahrzehntelange Freundschaft zwischen drei Frauen erschüttert. Der unkonventionelle Thriller setzt sich mit Schuld und Vergeltung, Liebe und Verrat sowie den Kompromissen auseinander, die wir eingehen und die unser Leben unwiderruflich verändern. Im Laufe der Ermittlungen wird klar, dass selbst die engsten Freundschaften nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen.Während eines Inselurlaubs wird eine naive, alleinerziehende Mutter in einen Mord verwickelt. Ihre Schwestern eilen ihr zu Hilfe, doch sie machen alles nur schlimmer.Die Handlung entfaltet sich zwischen zwei gegensätzlichen Welten  der faszinierenden Weite Montanas und der pulsierenden Dynamik Manhattans  und erzählt emotional, was Familien zusammenhält. Die sechsteilige erste Staffel folgt der New Yorker Familie Clyburn im Madison River Valley in Zentral-Montana und setzt sich intensiv mit Themen wie Trauer und menschlicher Verbundenheit auseinander.Im Auftrag der Peaky Blinders: Tommy Shelby kehrt zurück und stellt sich in diesem epischen Werk von Steven Knight seiner bislang explosivsten Herausforderung.Mit exklusivem Zugang und schonungsloser Offenheit nimmt der renommierte Dokumentarfilmer Louis Theroux ein wachsendes, ultra-maskulines Netzwerk und seine kontroversen Vordenker unter die Lupe.