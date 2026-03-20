Wie der «Bergdoktor» digital neue Stärke gewinnt

Jahrelang galt «Der Bergdoktor» als eines der verlässlichsten Quotenpferde im deutschen Fernsehen. Donnerstags im ZDF bedeutete die Serie mit Hans Sigl in der Hauptrolle regelmäßig mehr als sechs Millionen Zuschauer und Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke. Doch bei der aktuellen Ausstrahlung im Winter 2026 zeigt sich ein anderes Bild: Im klassischen linearen Fernsehen verpasst die Reihe inzwischen häufiger die symbolische Marke von fünf Millionen Zuschauern. Wer jedoch nur auf die Übernachtwerte schaut, übersieht einen entscheidenden Wandel. Denn die tatsächliche Nutzung der Serie ist weiterhin enorm sie hat sich lediglich verschoben.
Ein Blick in die aktuellen Zahlen zeigt deutlich, wie sich das Publikum verändert hat. Die klassischen Quoten über Nacht liegen in dieser Staffel meist knapp unter fünf Millionen Zuschauern. Die Auftaktfolge der aktuellen Staffel bewegte sich beispielsweise im Bereich von knapp fünf Millionen, auch die weiteren Episoden lagen häufig zwischen etwa 4,5 und 5,0 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Für eine Primetime-Serie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind das weiterhin starke Werte, doch im Vergleich zu früheren Jahren wirkt der Trend zunächst wie eine leichte Erosion.
Diese Entwicklung wird besonders deutlich, wenn man die Übernachtzahlen mit den endgültigen Reichweiten vergleicht, die auch zeitversetzte Nutzung berücksichtigen. Sobald Festplattenaufnahmen und zeitversetztes Fernsehen einbezogen werden, überschreiten viele Episoden wieder die Fünf-Millionen-Marke. Die ersten Folgen der Staffel kamen nach sieben Tagen jeweils auf rund fünf Millionen oder sogar etwas mehr. Damit zeigt sich bereits, dass ein Teil des Publikums die Serie nicht mehr zwingend live verfolgt.
Noch interessanter wird das Bild, wenn man die Streamingnutzung hinzunimmt. Die Abrufe in der ZDF-Mediathek zeigen, dass der «Bergdoktor» längst nicht mehr ausschließlich ein klassisches Fernsehereignis ist. Viele Episoden erreichen inzwischen deutlich über zwei Millionen Streams innerhalb weniger Wochen. Damit wird klar: Ein großer Teil des Publikums nutzt die Serie zeitlich flexibel entweder am Wochenende, mehrere Tage später oder sogar erst nach Abschluss der gesamten Staffel. Das Finale Wiedersehen wurde bereits im Februar 2,249 Millionen Mal gestreamt, obwohl die Episode erst für den 5. März terminiert war.
Addiert man diese Streamingzahlen zu den linearen Reichweiten, wird deutlich, wie groß das Gesamtpublikum tatsächlich ist. Eine Episode, die linear knapp fünf Millionen Zuschauer erreicht und zusätzlich über zwei Millionen Streams verzeichnet, kommt schnell auf ein Gesamtpublikum von mehr als sieben Millionen Menschen. Selbst vorsichtig gerechnet erreichen viele Folgen zwischen sechs und sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer über alle Ausspielwege hinweg.
Diese Entwicklung bestätigt eine Beobachtung, die sich inzwischen bei vielen Fernsehformaten zeigt: Die klassischen Einschaltquoten erzählen nur noch einen Teil der Geschichte. Serien wie «Der Bergdoktor» profitieren zunehmend davon, dass das Publikum Inhalte zeitversetzt oder direkt in der Mediathek schaut. Für den Sender bedeutet das zwar eine Verschiebung der Nutzung, aber keineswegs einen Verlust an Relevanz.
Ein Blick in die Vergangenheit hilft, diese Entwicklung einzuordnen. Die erfolgreichste Phase der Serie lag im Winter 2021. Damals erreichte «Der Bergdoktor» im linearen Fernsehen regelmäßig Spitzenwerte von deutlich über sechs Millionen Zuschauern, teilweise sogar noch mehr. Doch dieser Zeitraum war auch eine Ausnahmesituation. Deutschland befand sich mitten in der Corona-Pandemie, viele Menschen verbrachten ihre Abende zu Hause, und das Fernsehen erlebte insgesamt eine Phase ungewöhnlich hoher Nutzung. Dass die Werte seitdem etwas niedriger ausfallen, überrascht daher kaum. Ein Teil des Publikums ist wieder stärker unterwegs oder nutzt Freizeitangebote außerhalb der eigenen vier Wände. Gleichzeitig hat sich während der Pandemie eine neue Medienrealität etabliert: Streaming und zeitversetztes Fernsehen gehören inzwischen für viele Menschen zum Alltag.
Der «Bergdoktor» ist dafür ein besonders gutes Beispiel. Anders als viele internationale Serien wurde die Reihe ursprünglich klar für das lineare Fernsehen konzipiert. Die Episoden laufen traditionell donnerstags im ZDF und richten sich an ein breites Publikum. Doch gerade dieses Publikum nutzt inzwischen verstärkt digitale Angebote. Viele Zuschauer greifen auf die ZDF-Mediathek zurück, wenn sie eine Folge verpasst haben oder sie bewusst zu einem späteren Zeitpunkt ansehen möchten.
Für das ZDF ist diese Entwicklung strategisch enorm wichtig. Die öffentlich-rechtlichen Sender investieren seit Jahren massiv in ihre digitalen Plattformen. Ziel ist es, Inhalte nicht nur einmal im linearen Fernsehen auszustrahlen, sondern sie langfristig verfügbar zu machen. Serien wie «Der Bergdoktor» spielen dabei eine Schlüsselrolle, weil sie ein großes Publikum ansprechen und gleichzeitig auch im Streaming sehr gut funktionieren.
Interessant ist dabei, dass der «Bergdoktor» innerhalb des ZDF-Portfolios eine Sonderstellung einnimmt. Während viele andere Serien ebenfalls solide Streamingzahlen erzielen, erreicht kaum ein Format eine vergleichbare Kombination aus hohen linearen Quoten und starken Mediathek-Abrufen. Andere Reihen wie Krimis oder Familienserien sind zwar ebenfalls erfolgreich, doch nur wenige kommen auf eine Gesamtreichweite von sechs bis sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern pro Episode. Damit wird deutlich, dass der «Bergdoktor» mehr ist als nur eine weitere Serie im Programm. Er ist ein echtes Markenformat eines, das über Jahre hinweg ein treues Publikum aufgebaut hat. Die Mischung aus familiären Konflikten, medizinischen Fällen und der alpinen Kulisse schafft eine emotionale Bindung, die viele Zuschauer regelmäßig zurückkehren lässt.
Hinzu kommt, dass sich die Reichweite der Serie inzwischen über mehrere Plattformen verteilt. Neben der ZDF-Mediathek tauchen viele öffentlich-rechtliche Inhalte inzwischen auch auf anderen Streamingdiensten auf. Kooperationen sorgen dafür, dass ausgewählte Produktionen zusätzlich bei Plattformen wie Disney+ oder RTL+ verfügbar werden. Auch dadurch entstehen zusätzliche Kontaktpunkte mit dem Publikum und damit potenziell weitere Zuschauer, die in klassischen Quotenstatistiken oft gar nicht auftauchen.
Gerade für langlebige Serien kann diese zusätzliche Präsenz entscheidend sein. Wer eine Staffel verpasst hat oder die Serie neu entdecken möchte, findet sie inzwischen häufig auch außerhalb der Mediathek. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Inhalte deutlich. Für eine Produktion wie «Der Bergdoktor», die bereits seit vielen Jahren läuft, ist das ein wichtiger Faktor.
Natürlich lässt sich dennoch nicht leugnen, dass die Serie nach zahlreichen Staffeln gewisse Abnutzungserscheinungen zeigt. Figurenkonstellationen, Konfliktmuster und dramaturgische Abläufe sind vielen Zuschauern vertraut. Überraschungen sind seltener geworden, und manche Geschichten folgen bekannten Strukturen. In einer zunehmend fragmentierten Medienwelt suchen viele Zuschauer nach Formaten, die Kontinuität bieten. Der «Bergdoktor» liefert genau das: vertraute Figuren, emotionale Geschichten und eine idyllische Bergkulisse. Diese Mischung hat über Jahre hinweg funktioniert und sie scheint auch weiterhin ein großes Publikum anzusprechen.
Damit wird der «Bergdoktor» zu einem Paradebeispiel für den Wandel des Fernsehens. Früher wurde der Erfolg einer Serie fast ausschließlich an der Einschaltquote gemessen. Heute zählen zusätzlich Streamingzahlen, zeitversetzte Nutzung und Abrufe über verschiedene Plattformen. Das Publikum verteilt sich auf mehrere Kanäle und genau dort muss ein Format präsent sein.
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