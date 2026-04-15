CBS stellt Herbstprogramm 2026/27 vor

Schwerpunkt

Mit «NCIS: New York» und neuen Serien wie «Cupertino» baut CBS seine Primetime weiter aus. Die Comedy-Serie «Ghosts» bleibt im Herbst im Schrank.

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CBS hat sein Primetime-Line-up für die Saison 2026/27 vorgestellt und setzt dabei erneut stark auf bekannte Marken. Neu im Programm ist, in dem LL Cool J in seine Rolle als Sam Hanna zurückkehrt und gemeinsam mit Scott Caan ein neues Team in der Metropole anführt. Der Dienstag wird damit komplett zur «NCIS»-Nacht ausgebaut: Neben dem Flaggschiff «NCIS» (20.00 Uhr) folgt das neue Spin-off um 21.00 Uhr, ehe «NCIS: Origins» den Abend abschließt. Insgesamt setzt CBS auf 19 zurückkehrende Serien, darunter Erfolgsformate wie «Tracker», «FBI», «Fire Country» und «Georgie & Mandys First Marriage».Neben dem Franchise-Ausbau setzt der Sender auch auf neue Stoffe: Die Comedy, bereits im Vorfeld bestellt, startet am Donnerstagabend und stammt von den Machern von «Ghosts». Ebenfalls neu ist das Silicon-Valley-Dramamit Mike Colter sowie die Midseason-Seriemit Matthew Gray Gubler und Melissa Fumero.Auch bei den Specials geht CBS neue Wege: Erstmals wird die Nickelodeon Kids' Choice Awards parallel auf CBS und Nickelodeon ausgestrahlt. Zudem erhält «The Price Is Right» ein besonderes Weihnachts-Event. Programmstrategisch setzt CBS weiterhin auf bewährte Strukturen: Montags dominieren Dramen wie «FBI» und «CIA», mittwochs kehren mit «Survivor» und «The Amazing Race» zwei Reality-Schwergewichte zurück. Der Freitag bleibt mit Serien aus dem Hause Jerry Bruckheimer unverändert, während der Sonntag weiterhin von «60 Minutes», «Marshals» und «Tracker» geprägt wird. Langfristig arbeitet CBS bereits an neuen Projekten: Für die Saison 2027/28 wurde ein Development Room für das Dramabestellt, hinter dem unter anderem Evan Katz und Matt LeBlanc stehen.Besonderes Gewicht legt CBS erneut auf Event-Programmierung: So kehren dieam 25. Mai zurück, moderiert von Queen Latifah. Am 7. Juni folgen die, die in diesem Jahr von P!nk präsentiert werden. Auch diewerden am 27. September wieder parallel auf CBS und MTV ausgestrahlt. Zum Jahresende setzt der Sender mitauf ein großes Silvester-Event, ehe im Januar diefolgen, die 2027 von Nikki Glaser moderiert werden. Zusätzlich plant CBS miterstmals eine Live-Ausgabe der traditionsreichen Gameshow in der Primetime.Auch abseits der Primetime bleibt CBS dominant: Im Daytime-Bereich steuert der Sender auf die 40. erfolgreiche Saison in Folge zu. Serien wie «The Young and the Restless» und «The Bold and the Beautiful» bleiben feste Größen, während «Beyond the Gates» bereits bis 2028 verlängert wurde. Im Sport setzt CBS weiterhin auf ein breites Portfolio  von NFL und College Football über die NCAA-Basketballturniere bis hin zu Golf, UFC und der UEFA Champions League. Zudem wird die Zahl der übertragenen WNBA-Spiele weiter erhöht.20.00 Uhr «FBI»21.00 Uhr «CIA»22.00 Uhr «Harlan Cobens Final Twist»20.00 Uhr «NCIS»21.00 Uhr «NCIS: New York» (Neu)22.00 Uhr «NCIS: Origins»20.00 Uhr «Survivor»21.30 Uhr «The Amazing Race»20.00 Uhr «Georgies and Mandys First Marriage»20.30 Uhr «Eternally Yours» (Neu)21.00 Uhr «Elsbeth»22.00 Uhr «Cupertino» (Neu)20.00 Uhr «Sheriff Country»21.00 Uhr «Fire Country»22.00 Uhr «Boston Blue»14.30 Uhr College Football (Herbst)12.00 Uhr Basketball (Winter)15.00 Uhr Golf (Frühjahr, Sommer)20.00 Uhr Wiederholungen22.00 Uhr «48 Hours»12.00 Uhr NFL (Herbst)12.00 Uhr College-Basketball (Winter)15.00 Uhr Golf (Frühjahr, Sommer)19.00 Uhr «60 Minutes»20.00 Uhr «Marshals»21.00 Uhr «Tracker»22.00 Uhr Wiederholungen12.30 Uhr «The Young and the Restless»13.30 Uhr «The Bold and the Beautiful»14.00 Uhr «Beyond the Gates»23.35 Uhr «Comics Unleashed With Byron Allen»00.37 Uhr «Funny You Should Ask»