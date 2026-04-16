TV-News

«Máxima»: RTL Passion zeigt zweite Staffel im deutschen Fernsehen

von

Nach dem Start bei RTL+ bringt RTL Passion die neue Staffel von «Máxima» nun auch ins lineare Programm.

Die niederländische Dramaserie «Máxima» wird künftig nicht mehr nur beim Streamingdienst RTL+ zu sehen sein: Auch RTL Passion nimmt die zweite Staffel ins Programm auf. Ab 15. Mai zeigt der Pay-TV-Sender die neuen Episoden immer freitags um 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere.

Bereits seit dem 2. April stellt RTL+ die insgesamt sechs Folgen der zweiten Staffel wöchentlich in Doppelfolgen zur Verfügung. Mit der linearen Ausstrahlung folgt nun die klassische Zweitverwertung im Fernsehen. Die Serie erzählt die Geschichte von Máxima Zorreguieta, der späteren Königin der Niederlande, und beleuchtet ihren Weg in das niederländische Königshaus.

In den neuen Folgen rückt insbesondere die bevorstehende Hochzeit mit Willem-Alexander in den Mittelpunkt. Máxima, gespielt von Delfina Chaves, sieht sich dabei mit den strengen Regeln und Erwartungen des Hofes konfrontiert, während sie gleichzeitig um ihre persönliche Freiheit ringt. Die Handlung ist zudem eingebettet in die weltpolitischen Ereignisse der frühen 2000er Jahre, darunter die Folgen der Terroranschläge vom 11. September. Neben Chaves gehören Martijn Lakemeier als Willem-Alexander sowie Sebastian Koch als Prinz Claus zur Besetzung.

Kurz-URL: qmde.de/170816
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Die DSDS Reality»: RTL Super zeigt RTL+-Format im Free-TVnächster ArtikelModifizierte Edition: Wird «Kampf der RealityAllstars» zum Erfolg?
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News Mit Markus Söder: Klamroth und Wellmer laden wieder in die «Arena» TV-News WM ohne Abpfiff: BILD fährt zur Fußball-WM TV-News Mit Max Verstappen: NITRO überträgt 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring TV-News «Hass. Hetze. Hoffnung.»: RTLZWEI zeigt Grimme-Preis-Doku nochmal TV-News «Die DSDS Reality»: RTL Super zeigt RTL+-Format im Free-TV TV-News RTL setzt am Vatertag auf große Kinohits TV-News «SEAL Team»: Kabel Eins holt Militärserie ins Free-TV

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung