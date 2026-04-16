«Máxima»: RTL Passion zeigt zweite Staffel im deutschen Fernsehen

Die niederländische Dramaserie «Máxima» wird künftig nicht mehr nur beim Streamingdienst RTL+ zu sehen sein: Auch RTL Passion nimmt die zweite Staffel ins Programm auf. Ab 15. Mai zeigt der Pay-TV-Sender die neuen Episoden immer freitags um 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere.
Bereits seit dem 2. April stellt RTL+ die insgesamt sechs Folgen der zweiten Staffel wöchentlich in Doppelfolgen zur Verfügung. Mit der linearen Ausstrahlung folgt nun die klassische Zweitverwertung im Fernsehen. Die Serie erzählt die Geschichte von Máxima Zorreguieta, der späteren Königin der Niederlande, und beleuchtet ihren Weg in das niederländische Königshaus.
In den neuen Folgen rückt insbesondere die bevorstehende Hochzeit mit Willem-Alexander in den Mittelpunkt. Máxima, gespielt von Delfina Chaves, sieht sich dabei mit den strengen Regeln und Erwartungen des Hofes konfrontiert, während sie gleichzeitig um ihre persönliche Freiheit ringt. Die Handlung ist zudem eingebettet in die weltpolitischen Ereignisse der frühen 2000er Jahre, darunter die Folgen der Terroranschläge vom 11. September. Neben Chaves gehören Martijn Lakemeier als Willem-Alexander sowie Sebastian Koch als Prinz Claus zur Besetzung.
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