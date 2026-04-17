«Vulkane»: Geo startet neue Doku-Reihe an Christi Himmelfahrt

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Zum Feiertag setzt Geo Television auf Naturgewalten und zeigt die neue Reihe «Vulkane  Countdown der Naturgewalten» erstmals im deutschen Fernsehen.

Der Sender Geo Television nutzt Christi Himmelfahrt für den Start einer neuen Doku-Reihe: Am 14. Mai beginnt um 20:15 Uhr die erste Staffel vonals Deutschlandpremiere. Die australische Produktion umfasst insgesamt vier Episoden und beleuchtet die Entstehung, Entwicklung und Gefahren von Vulkanen in verschiedenen Weltregionen. Die weiteren Episoden der ersten Staffel sind für den 21. Mai angekündigt.Zum Auftakt steht die Folge Nordamerika auf dem Programm. Sie widmet sich der Pazifikküste, die sich über Tausende Kilometer entlang einer der aktivsten tektonischen Grenzen der Erde erstreckt. Von Alaska bis nach Panama zeigt die Dokumentation, wie sich Vulkanketten bilden und welche Kräfte nötig sind, um Eruptionen auszulösen, die ganze Landschaften  und mitunter Kontinente  verändern können.Direkt im Anschluss folgt um 21:10 Uhr die Episode Europa. Hier richtet sich der Blick auf die geologischen Besonderheiten des Kontinents, dessen Untergrund von vulkanischer Aktivität geprägt ist. Die Folge zeigt, wie tief unter Städten und Landschaften gewaltige Kräfte wirken und welches zerstörerische Potenzial in den teils ruhenden Vulkanen Europas steckt.