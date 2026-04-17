Primetime-Check

Donnerstag, 16. April 2026

Fabian Riedner von 17. April 2026, 08:34 Uhr

Wie erfolgreich war «Der Irland-Krimi» im Ersten? Kam «Morlock Motors» mit guten Quoten bei Kabel Eins zurück?

Am Donnerstagabend erreichte «Der Irland-Krimi» mit der Folge Du gehörst mir 4,73 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei 21,5 Prozent. Mit «Panorama» und den «Tagesthemen» holte Das Erste 2,04 und 1,94 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Menschen wurden zunächst 0,20 Millionen gezählt, anschließend kamen 0,24 und 0,24 Millionen hinzu. Die Formate sicherten sich 21,5, 10,4 sowie 11,7 Prozent.



Das ZDF startete mit «Lena Lorenz» in den Abend, die Serie zählte 3,49 Millionen Zuschauer und verbuchte 15,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,28 Millionen ermittelt, das führte zu 7,3 Prozent. Das «heute journal» sicherte sich 3,27 Millionen Zuschauer und 16,5 Prozent, bei den jungen Erwachsenen wurden 8,8 Prozent erreicht. Mit «maybrit illner» verbuchten die Mainzer 1,82 Millionen Zuschauer und 11,9 Prozent, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 7,5 Prozent gut aus.



Das UEFA Conference League-Rückspiel zwischen Straßburg und Mainz (4:0) sicherte sich 2,27 und 2,20 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden auf 10,3 und 13,1 Prozent beziffert. Mit 0,63 und 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 16,2 und 18,0 Prozent eingefahren. «Germanys Next Topmodel» brachte ProSieben 1,26 Millionen Zuschauer. Die Sendung mit Heidi Klum generierte 0,58 Millionen junge Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 15,6 Prozent erreicht. Die beiden Folgen von «Die Realitystar Academy» holten 3,8 und 2,8 Prozent.



Bei Sat.1 sahen 1,14 Millionen Zuschauer «Das 1% Quiz  Wie clever ist Deutschland?». Die neue Folge sicherte sich mit 0,24 Millionen aus der Zielgruppe 6,4 Prozent. «Deutschlands größte Geheimnisse» erreichte im Anschluss noch 4,1 Prozent bei den jungen Leuten. «Morlock Motors  Big Deals im Westerwald» kehrte vor 0,70 Millionen Zuschauern bei Kabel Eins zurück, der Sender freute sich über 6,7 Prozent. Mit «German Cops» fuhr der Sender danach noch 3,6 Prozent ein.



«Mensch Retter» und «Der Jugendknast  Das Leben danach» brachten RTLZWEI 0,40 und 0,29 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 4,0 und 5,1 Prozent gemessen. Der Actionfilm «San Andreas» mit Dwayne The Rock Johnson verfolgten 0,95 Millionen Zuschauer bei VOX, die Regiearbeit von Brad Peyton sicherte sich 7,1 Prozent. Ab 22.35 Uhr sahen noch 0,70 Millionen «Walking Tall  Auf eigene Faust» mit erneut Johnson und Johnny Knoxville, der Streifen von Kevin Bray verbuchte 7,4 Prozent. Am Donnerstagabend erreichtemit der Folge Du gehörst mir 4,73 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei 21,5 Prozent. Mitund denholte Das Erste 2,04 und 1,94 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Menschen wurden zunächst 0,20 Millionen gezählt, anschließend kamen 0,24 und 0,24 Millionen hinzu. Die Formate sicherten sich 21,5, 10,4 sowie 11,7 Prozent.Das ZDF startete mitin den Abend, die Serie zählte 3,49 Millionen Zuschauer und verbuchte 15,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,28 Millionen ermittelt, das führte zu 7,3 Prozent. Dassicherte sich 3,27 Millionen Zuschauer und 16,5 Prozent, bei den jungen Erwachsenen wurden 8,8 Prozent erreicht. Mitverbuchten die Mainzer 1,82 Millionen Zuschauer und 11,9 Prozent, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 7,5 Prozent gut aus.Das UEFA Conference League-Rückspiel zwischen Straßburg und Mainz (4:0) sicherte sich 2,27 und 2,20 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden auf 10,3 und 13,1 Prozent beziffert. Mit 0,63 und 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 16,2 und 18,0 Prozent eingefahren.brachte ProSieben 1,26 Millionen Zuschauer. Die Sendung mit Heidi Klum generierte 0,58 Millionen junge Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 15,6 Prozent erreicht. Die beiden Folgen vonholten 3,8 und 2,8 Prozent.Bei Sat.1 sahen 1,14 Millionen Zuschauer. Die neue Folge sicherte sich mit 0,24 Millionen aus der Zielgruppe 6,4 Prozent.erreichte im Anschluss noch 4,1 Prozent bei den jungen Leuten.kehrte vor 0,70 Millionen Zuschauern bei Kabel Eins zurück, der Sender freute sich über 6,7 Prozent. Mitfuhr der Sender danach noch 3,6 Prozent ein.undbrachten RTLZWEI 0,40 und 0,29 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 4,0 und 5,1 Prozent gemessen. Der Actionfilmmit Dwayne The Rock Johnson verfolgten 0,95 Millionen Zuschauer bei VOX, die Regiearbeit von Brad Peyton sicherte sich 7,1 Prozent. Ab 22.35 Uhr sahen noch 0,70 Millionenmit erneut Johnson und Johnny Knoxville, der Streifen von Kevin Bray verbuchte 7,4 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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