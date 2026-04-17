Stars für Mo-Willems-Adaptionen bestätigt

US-Fernsehen

Für neue Animationsserien nach Kinderbüchern von Mo Willems holt Paramount+ prominente Stimmen an Bord.

Der Streamingdienst Paramount+ treibt den Ausbau seines Kinder- und Familienangebots voran und hat neue Details zu zwei geplanten Animationsserien bekannt gegeben. Für die Adaptionen der beliebten Kinderbücher von Mo Willems wurden unter anderem Tituss Burgess, Ellie Kemper und Neil Patrick Harris verpflichtet. Burgess und Kemper, die bereits gemeinsam in «Unbreakable Kimmy Schmidt» zu sehen waren, übernehmen die Hauptrollen in. Die Vorschulserie dreht sich um die Freundschaft zwischen dem vorsichtigen Elefanten Gerald und dem spontanen Piggie und soll humorvoll den Alltag und die Herausforderungen von Freundschaften thematisieren.Parallel entsteht mit «The Pigeon Show! Starring The Pigeon» eine weitere Serie aus dem Willems-Universum. Hier leiht Neil Patrick Harris dem Busfahrer seine Stimme, während die Geschichte einem eigensinnigen Taubencharakter folgt, der unbedingt gehört werden will. Neben bekannten Figuren aus den Büchern sollen auch neue Charaktere eingeführt werden.Beide Projekte wurden bereits Ende 2025 offiziell angekündigt und entstehen in Zusammenarbeit mit Willems Produktionsfirma Hidden Pigeon Company. Sie sind Teil einer größeren Strategie von Paramount+, das Kindersegment weiter zu stärken und neben bestehenden Marken wie «SpongeBob SquarePants» oder «PAW Patrol» neue Inhalte zu etablieren.