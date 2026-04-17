Cathrin Blake ist weiter außer Form

Am vergangenen Donnerstag erreichte der neueste «Der Irland-Krimi» nur 4,85 Millionen Zuschauer und blieb damit hinter den Erwartungen von mindestens fünfeinhalb Millionen. Die früheren Ausgaben liefen meist im September und Oktober und performten zu dieser Jahreszeit besser. Nun lief der zweite Teil mit Désirée Nosbusch: Der Film Du gehörst mir sicherte sich 4,73 Millionen Zuschauer und 21,5 Prozent Marktanteil für Das Erste. Das Buch von Katrin Bühling brachte 0,20 Millionen junge Menschen, die Regiearbeit von Matthias Tiefenbacher erzielte nur 5,4 Prozent.
Das NDR-Magazin «Panorama» berichtete über Erbschaftssteuer, eine CDU-Migrationswende und eine mögliche Machtübernahme der AfD Sachsen-Anhalt. 2,04 Millionen Menschen schalteten ein, die Sendung mit Anja Reschke verbuchte 10,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,24 Millionen und 6,4 Prozent erreicht. Die von Jessy Wellmer moderierten «Tagesthemen» erreichten 1,94 Millionen Zuschauer und sammelten 11,7 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,24 Millionen gezählt, der Marktanteil lag bei 7,3 Prozent.
Ab 22.50 Uhr sorgte «extra 3» für ein vergleichsweise großes Publikum: 1,69 Millionen Menschen ab drei Jahren blieben wach, der Marktanteil bewegte sich bei 14,1 Prozent. Die Show mit Christian Ehring lieferte 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige und erreichte 12,1 Prozent. Problematisch bleiben die Werte von «Die Carolin Kebekus Show», die 0,64 Millionen Zuschauer holte. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,12 Millionen gezählt, der Marktanteil lag bei 7,2 Prozent.
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