«Couples Therapy» startet mit fünfter Staffel bei Paramount+

US-Fernsehen

Die preisgekrönte Doku-Reihe kehrt Mitte Mai mit neuen Episoden zurück.

Der Streamingdienst Paramount+ bringt am 15. Mai die fünfte Staffel vonan den Start. Alle neun Episoden der neuen Runde werden zunächst exklusiv im Premium-Bereich der Plattform veröffentlicht. «Couples Therapy» zählt zu den erfolgreicheren Dokuformaten des Anbieters und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem TCA Award für herausragende Reality-Programme. Produziert wird die Reihe von Edgeline Films, hinter der unter anderem die Filmemacher Josh Kriegman und Elyse Steinberg stehen.Im Zentrum steht erneut die renommierte Psychologin Orna Guralnik, die vier neue Paare in Krisensituationen begleitet. Die neuen Folgen greifen unterschiedliche Konflikte auf, darunter politische Spannungen innerhalb einer Beziehung, ein Vertrauensbruch durch geheime Nähe-Dienstleistungen, Unsicherheiten rund um eine gemeinsame Zukunft sowie langjährige Partnerschaften, die auf den Prüfstand gestellt werden.Neben dem Streaming-Start ist auch eine lineare Auswertung geplant: Über das Angebot Paramount+ with Showtime werden ab dem 17. Mai zunächst drei Episoden am Stück ausgestrahlt. Die weiteren Folgen sollen anschließend wöchentlich in Doppelfolgen am Sonntagabend folgen. In Deutschland hat der Norddeutsche Rundfunk das Format unter «Die Paartherapie» adaptiert.