«Der verbotene Vater»: BR startet dreiteiligen Storytelling-Podcast

Vermischtes

Mit «Der verbotene Vater» erzählt Bayerischer Rundfunk die bewegende Geschichte eines französischen Besatzungskinds.

Der Bayerischer Rundfunk bringt Anfang Mai einen neuen Storytelling-Podcast an den Start:erscheint ab dem 6. Mai im Feed von «Alles Geschichte  Der History-Podcast» in der ARD Audiothek/ARD Sounds. Parallel dazu wird die dreiteilige Reihe auch im Radio ausgestrahlt, jeweils am 6., 7. und 8. Mai um 9:20 Uhr bei Bayern 2 im Rahmen von «radiowissen  Nah dran».Im Mittelpunkt steht Katharina, die ihr Leben lang mit einer offenen Frage konfrontiert ist: Wer ist ihr Vater? Aufgewachsen in der Nachkriegszeit am Bodensee, stößt sie immer wieder auf Schweigen, wenn es um ihre Herkunft geht. Erst im hohen Alter offenbart sie ihrer Verwandten, der Journalistin Anne Kleinknecht, die Wahrheit: Sie ist ein sogenanntes Besatzungskind  entstanden aus einer verbotenen Beziehung zwischen einer Deutschen und einem französischen Soldaten.Der Podcast rekonstruiert Katharinas jahrzehntelange Suche nach ihrer Identität und beleuchtet zugleich ein weitgehend verdrängtes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte. Schätzungen zufolge gab es rund 400.000 Besatzungskinder in Deutschland, deren Herkunft häufig tabuisiert wurde. Verantwortlich für die Produktion ist Autorin Anne Kleinknecht, unterstützt von Regisseurin Susi Weichselbaumer sowie einem Team aus Redaktion und Technik.