US-Fernsehen

ESPN passt MLB-Programm im Juni an

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Der Sportsender hat zwei neue Baseball-Partien für sein nationales TV-Programm Mitte Juni angekündigt.

ESPN hat Änderungen an seinem MLB-Sendeplan für die Saison 2026 bekanntgegeben. Am Donnerstag, den 11. Juni, überträgt der US-Sportsender um 19.00 Uhr das Duell zwischen den Seattle Mariners und den Baltimore Orioles. Im Fokus stehen dabei unter anderem Mariners-Star Julio Rodríguez sowie Baltimores Gunnar Henderson.

Wenige Tage später folgt ein weiteres Spitzenspiel: Am Montag, den 15. Juni, empfangen die Los Angeles Dodgers die Tampa Bay Rays. Die Partie beginnt um 22.00 Uhr US-Ostküstenzeit und bringt mit Shohei Ohtani auf Seiten der Dodgers einen der größten Stars der Liga ins ESPN-Programm. Die Rays reisen als Spitzenreiter der American League an und werden unter anderem von Yandy Díaz angeführt.

Die Dodgers gehen als amtierender World-Series-Champion in die Begegnung. ESPN setzt mit den beiden Spielen gezielt auf Mannschaften mit hoher nationaler Aufmerksamkeit und bekannten Gesichtern der Liga. Kommentatoren für die Übertragungen wurden bislang noch nicht bekanntgegeben. Neben den nationalen TV-Spielen umfasst das Baseball-Angebot von ESPN weiterhin tägliche Begegnungen über das MLB Game of the Day in der ESPN-App sowie zusätzliche Ausgaben von «Baseball Tonight» rund um wichtige Partien der Saison.

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