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AfD-Bericht beim ZDF erst spät in der Nacht

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Aufgrund der Fußball-Übertragungen verschiebt das ZDF in der Nacht zum Sonntag unter anderem «Standpunkte» und «Terra X History» auf deutlich spätere Sendeplätze.

Der Mainzer Sender zeigt am Sonntag, den 5. Juli 2026, um 01.15 Uhr zunächst eine neue Ausgabe von «Standpunkte». Moderator Ralph Szepanski berichtet dabei vom Parteitag der AfD aus Erfurt. Die Sendung blickt hinter die Kulissen des Treffens und beschäftigt sich mit den politischen Debatten, personellen Entwicklungen und möglichen Konflikten innerhalb der Partei. Außerdem ordnet die Redaktion die wichtigsten Beschlüsse und Diskussionen des Parteitags ein.

Direkt im Anschluss folgt um 01.30 Uhr eine Wiederholung von «Terra X History: Unsere Fußballhelden». Die Dokumentation war erstmals im Mai 2024 zu sehen und erzählt die Geschichte bedeutender deutscher Fußballpersönlichkeiten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Sparwasser, Lothar Matthäus und Bastian Schweinsteiger.

Die Produktion zeigt dabei nicht nur sportliche Erfolge, sondern ordnet die Karrieren der Spieler auch historisch und gesellschaftlich ein. So wird etwa erläutert, welche Bedeutung Fritz Walter und der WM-Sieg von 1954 für das Nachkriegsdeutschland hatten oder wie Franz Beckenbauer den Fußball gesellschaftlich etablierte. Auch die DDR-Geschichte rund um Jürgen Sparwasser und dessen Flucht in die Bundesrepublik wird thematisiert.

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