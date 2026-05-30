US-Fernsehen

Acorn TV bestellt zweite Staffel von «Irish Blood» mit Alicia Silverstone

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Der Streamingdienst setzt seine erfolgreiche Mystery-Serie fort und hat bereits die Produktion neuer Folgen in Irland gestartet.

Acorn TV arbeitet an einer zweiten Staffel von «Irish Blood». Die Mystery-Serie mit Alicia Silverstone in der Hauptrolle wird derzeit in und um Dublin gedreht. Insgesamt entstehen erneut sechs einstündige Episoden. Silverstone fungiert dabei nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als Executive Producerin der Produktion. Gleichzeitig veröffentlichte der Streamingdienst erste Bilder aus den neuen Folgen.

Die erste Staffel war im vergangenen Sommer gestartet und entwickelte sich laut Acorn TV zur erfolgreichsten Serie der Plattform im Bereich Neukundengewinnung. Inhaltlich setzt die zweite Staffel direkt nach den Ereignissen der ersten Runde an. Fiona Fox muss weiterhin mit den Folgen des Todes ihres entfremdeten Vaters Declan umgehen und gleichzeitig ihre Mutter Mary aus den Machenschaften des Betrügers Callum Deasy befreien. Gemeinsam mit Róisín folgt sie einer Spur von Hinweisen quer durch Irland.

Neben Alicia Silverstone gehören erneut Jason OMara, Wendy Crewson, Dearbhla Molloy, Simone Kirby, Ruth Codd, Leonardo Taiwo und Stuart Graham zur Besetzung. Regie führt wieder Ruba Nadda, die gleichzeitig als Executive Producerin beteiligt ist. Produziert wird die Serie von Shaftesbury und Deadpan Pictures in Zusammenarbeit mit AMC Studios. Acorn TV nutzt die Ankündigung im Rahmen seines Programm-Events Murder Mystery May, bei dem der Streamingdienst über mehrere Wochen hinweg neue Krimi- und Mystery-Produktionen präsentiert. Zum Portfolio gehören unter anderem Serien wie «Harry Wild», «The Chelsea Detective», «Whitstable Pearl» oder «Midsomer Murders».

Kurz-URL: qmde.de/172152
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