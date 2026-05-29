Acorn TV verlängert Erfolgsserie «You're Killing Me»

US-Fernsehen

Die Krimikomödie mit Brooke Shields erhält nach einem Rekordstart eine zweite Staffel.

Der Pay-TV-Sender Acorn TV hat die Murder-Mystery-Serieum eine zweite Staffel verlängert. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des ATX Television Festivals in Austin, wo Hauptdarstellerin und Executive Producerin Brooke Shields gemeinsam mit Co-Star Amalia Williamson die Fortsetzung bekannt gab. Nach Angaben des Streamingdienstes entwickelte sich die Serie seit ihrem Start am 18. Mai zur erfolgreichsten Serienpremiere in der Geschichte von Acorn TV. Sowohl bei den Neuabonnenten als auch bei den Abrufzahlen habe «You're Killing Me» Bestwerte erzielt. Die erste Staffel läuft derzeit noch, neue Episoden erscheinen jeweils montags bis zum Finale am 22. Juni.Auch die zweite Staffel wird wieder in der fiktiven Kleinstadt Founder's Cove im US-Bundesstaat Maine spielen und aus sechs einstündigen Episoden bestehen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Neben Brooke Shields kehren voraussichtlich auch Amalia Williamson und Tom Cavanagh zurück. Erdacht wurde das Format von Robin Bernheim, die unter anderem für «When Calls the Heart», «Mystery 101» sowie die «Princess Switch»-Filme verantwortlich zeichnet. Produziert wird «You're Killing Me» von Shaftesbury und Topsail Entertainment. Die internationalen Vertriebsrechte außerhalb Kanadas liegen bei AMC Studios und Dynamic Television.Ich bin überglücklich, dass wir eine zweite Staffel von «Youre Killing Me» drehen dürfen, erzählte Shields. Ich freue mich riesig, wieder mit der talentierten Robin Bernheim zusammenzuarbeiten, und die Gelegenheit, an der Seite von Amalia Williamson und Tom Cavanagh zu spielen, war ein Traum. Vielen Dank an alle bei Acorn TV und die gesamten Marketing- und Kreativteams, die dazu beigetragen haben, diese Serie dahin zu bringen, wo sie heute steht. Ich verspreche, dass wir weiterhin die Serie liefern werden, in die ihr euch alle verliebt habt auch wenn es mich umbringt.«You're Killing Me» hat sich schnell zu einem Durchbruchserfolg für Acorn TV entwickelt  eine Serie, die scharfsinniges Storytelling und unwiderstehliche Wendungen verbindet, mit Brookes einzigartiger Präsenz im Mittelpunkt, sagte Dan McDermott, Chief Content Officer bei AMC Global Media und Präsident von AMC Studios. Wir freuen uns darauf, die Welt, die sie gemeinsam mit der wunderbaren Robin Bernheim mitgestaltet hat, für eine weitere Staffel dieser äußerst unterhaltsamen und fesselnden neuen Serie zu erweitern, die mit dem leidenschaftlichen und engagierten Publikum von Acorn TV als erfolgreichster Serienstart aller Zeiten in die Geschichte eingegangen ist.